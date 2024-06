¿Alguna vez te pasó que estabas esperando para disfrutar tu platillo preferido y cuando te faltaba poco para llegar a la ventanilla te enteraste que ya no quedaba ninguno? En una nueva entrega, el youtuber Yulay dejó sin palabras no solo a sus espectadores, sino a todas las personas que hacían cola en la popular taquería “El Califa de León”, considerada la mejor de México, para probar el ‘taco Michelin’. Y es que el influencer sorprendió al ordenar toda la producción de bistec y puso a trabajar en tiempo récord a los cocineros. En total compró 450 y lo que hizo con ellos causó un tremendo impacto en YouTube, donde cada uno de sus videos se vuelve tendencia y refleja cómo es la sociedad mexicana. Aquí te dejo los detalles de este nuevo video viral y te comparto dos que están dando la hora en las últimas horas: La épica respuesta de un periodista argentino a mexicano que interrumpió su transmisión y Guardó una piedra creyendo que era oro, pero resultó ser un objeto espacial de millones de años.

Todo empezó cuando el creador de contenido, que es popular por estar comprometido con las causas sociales y hacer donaciones a las personas desamparadas, llegó hasta la taquería y causó polémica con su pedido en pleno viernes, uno de los días con más visitas: todos los tacos de bistec disponibles en el stock de carne. “Queremos intentar comprar todos los tacos. Hay una fila de espera que creo es de media hora, vamos a ver hasta dónde llega la gente”, se le escucha decir a Julio César Fuentes Cruz, quien también es popular por explorar zonas de riesgo y situaciones límites en su país.

“Esto está muy gracioso. Mientras estás formando por tus taquitos también puedes ver qué te llevas”, agrega al contar cómo es la experiencia en el lugar donde se encuentra el puesto de comida, pues hasta venden ropa interior al costado. “Es una experiencia venir a comprar estos tacos”.

Youtuber se llevó todos los tacos de “El Califa de León”

Lo primero que le llamó la atención al llegar a la zona de atención fue el menú donde se indican los precios: Bistec $55, Costilla $82, Gaonera $70, Chuleta $82 y Refresco $33 (Coca Cola, Coca Light y Boing). “Queremos tratar de comprar toda la taquería”, le dice al vendedor quien responde con un “ah, caray” para luego agregar un “mejor para mí porque termino más rápido”.

“Dígame cuántos tacos me puede vender”, añade Yulay y recibe como respuesta un “tengo que hacer una cuentototota”. Tras hacer los cálculos le indica que le quedan disponibles unos 453 y acepta el pedido. Tras esto procede a pagar en efectivo no sin antes decir “no había gastado tanto dinero en tacos” y le entrega el ticket al encargado de la preparación. “¿Usted se va a rifar solito la misión?” le indica el youtuber.

En las imágenes se ve cómo el hombre junto a su compañera le indica que tardarían 45 minutos aproximadamente en tenerlos listos, detalle que no fue del agrado de las personas que esperaban en la cola para comprar lo poco que quedaba en el local.

En el video que acumula 1,5 millones de reproducciones desde que fue publicado el 18 de junio, se observa cómo su peculiar orden fue separada en paquetes de papel aluminio con cuatro tacos cada uno y un salsa.

VIDEO VIRAL | Yulay no solo compró todos los tacos en stock en "El Califa de León", sino que también se animó a probar uno. (Foto: @Yulay / YouTube)

El noble gesto de Yulay al regalar los tacos que compró

Mientras esperaba que le preparen los 450 tacos se puso a conversar con los comensales en la cola que ya tenían 1 hora esperando. Muchos eran turistas que llegaron sabiendo que tenía la estrella Michelin, incluso un comensales le expresó su molestia. “No nos atienden porque tú lo exageraste. Es una forma de consumo que bloqueaste toda la fila, mira hasta dónde llega, es una falta de respeto a la gente”, le dijo muy molesto.

Una vez que estuvo completo el pedido en varias bolsas, Yulay lo recibió y repartió de manera gratuita en una zona cerca de la taquería donde hay vendedores en la calle, así como niños y mujeres que se formaron en la fila para recibir su regalo. Eso no fue todo porque luego se fue a un hospital para entregarlo a la gente que estaba esperando a sus familiares en plena noche o ser atendidos para un tratamiento o emergencia.

“Están muy ricos los tacos, gracias por traernos”, “Excelentes, muy ricos, se agradece mucho el apoyo y esperemos que no sea la última vez”, dijeron algunas de las personas que fueron beneficiadas, mientras que en YouTube no tardaron en reaccionar: “Hay gente bien agradecida y luego está el vato enojón de la fila!. Ánimo mi yulai”, “Qué buena acción de llevarles tacos a los del hospital les da consuelo a los que están cuidando a sus enfermos”, “la neta que coraje con el Yulay siempre me hace llorar pero de saber que los mexicanos somos bien chingones”, “Ya quisiera que más youtuberos fueran como tú, Yulay. Eres extraordinario. Muchas gracias por ayudar a la gente necesitada”, escribieron.

“El Califa de León” es la primera taquería en todo el mundo que ha sido reconocida con el galardón más alto en la cocina al que solo son acreedores los restaurantes que combinan el sabor y la calidad. Al día venden de 400 a 500 tacos y está ubicado en Av. Ribera de San Cosme 56, San Rafael, Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México, CDMX, México.

¿Quién es Yulay?

Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido por su alias Yulay, hizo su primera aparición viral en 2014 y, actualmente, su canal de YouTube acumula más de 6,03 millones de suscriptores. Según la estimación de la plataforma Social Blade, Yulay podría estar ganando entre 6 mil y 94 mil dólares mensuales solo por sus publicaciones en YouTube.