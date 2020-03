El brote del coronavirus ha causado gran alarma alrededor del mundo, después de conocerse que más de 3.000 personas han perdido la vida y otras 140.000 están infectadas. El temor por contraer la enfermedad es mayor en China , por ser este el país donde se originó la pandemia. Por este motivo, diversas localidades han tomado sus precauciones y no les permiten a los habitantes de Hubei, la provincia donde fue detectado el paciente cero, ingresar al resto de ciudades del país asiático.

Tras el cierre de las fronteras de Hubei, un gran número de personas quedaron fuera de sus casas y varados en el medio de la nada, sin opción de poder retornar a sus viviendas. Ese es el caso de un transportista llamado Xiao Hongbing, quien ha estremecido a los usuarios de YouTube con su conmovedora historia. El hombre realizaba sus labores como repartidor en su camión, cuando diversas ciudades le negaron el ingreso por tener placas de la provincia donde brotó por primera vez el virus.

Preocupado por su situación, Hongbing empezó a grabar videos donde habla del martirio que es sobrevivir encerrado en un camión sin poder regresar a casa debido a que su ciudad se encuentra sellada desde enero. “Tengo placas de la provincia de Hubei entonces la gente está muy sensible a ello. Empezando por la provincia de Sichuan. No me permitieron bajarme en áreas de servicio o bajarme en la carretera”, señaló el hombre.

En las imágenes, Xiao muestra su vehículo aún con cajas por repartir y es imposible no observar su rostro demacrado. Dado que ha manejado sin descanso por 20 días, el hombre tiene los ojos hinchados y se ve ligero de peso. 'Mi mayor esperanza es poder encontrar un sitio donde pueda parar. Dormir bien y comer algo. Eso me haría realmente feliz”, refirió el sujeto con la voz entrecortada.

Así mismo, el conductor habló de su temor a causar un accidente debido a no poder dormir lo suficiente: “A veces, mientras conduzco, solo puedo darme bofetadas para mantenerme despierto y no quedarme dormido. Temo por un accidente automovilístico, esta bien si solo salgo herido yo, pero no quiero lastimar a otros”.

Afortunadamente, la policía local compartió un video en sus redes sociales sobre la conmovedora historia del transportista, haciéndose viral en minutos. Debido a la popularidad de las imágenes, diversas personas le donaron cerca de $1,400 en comida, pues el hombre había gastado todo el dinero que tenía desde que salió a trabajar. Hasta el momento, se sabe que Xiao no ha podido regresar a su casa y se encuentra encerrado en la ciudad de Hazhong, a unas 500 millas de su hogar.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: ¿quienes son más vulnerables ante el brote de COVID-19?

Coronavirus: ¿quienes son más vulnerables ante el brote de COVID-19? (13/03/20)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Coronavirus en Perú: se eleva a 28 el número de casos por COVID-19

Coronavirus en Perú: se eleva a 28 el número de casos por COVID-19

Coronavirus en Perú: suspenden llegada de vuelos procedentes de Asia y Europa

Coronavirus en Perú: suspenden llegada de vuelos procedentes de Asia y Europa (13/03/20)

Coronavirus en Perú: esta es la situación en los supermercados de Lima

Coronavirus en Perú: esta es la situación en los supermercados de Lima