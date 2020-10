1 de 3

¿A Facebook no le gustan las cebollas? Esa fue la pregunta que más de uno se hizo al conocer la historia de una empresa de semillas de Canadá cuyo anuncio de venta de estos vegetales fue considerado como inapropiado debido a su "contenido sexual" por el algoritmo de la plataforma y no se les permitió publicitarse. Su relato no tardó en viralizarse, curiosamente, en la misma red social que les negó la oportunidad. | Crédito: Pixabay / Referencial.