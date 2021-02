Reddit es un sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, vídeos o enlaces, además pueden votar a favor o en contra del contenido, haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas. Es así que podemos encontrar fácilmente publicaciones de todo tipo y, precisamente, una perteneciente a su concurrida sección /r/AmITheAsshole nos expone una situación con la que todo aquel que practica la modalidad del teletrabajo se ha sentido más que identificado.

Bajo el título “AITA For CC’ing the CEO on emails for my coworkers who don’t respond?” (¿Acaso soy un idiota por enviar emails con copia al CEO para mis compañeros que no responden? Traducido al español), el usuario u/Familiar-Jacket publicó el 23 de abril del 2020 esta historia que tiene un 93% de votos y más de 2,200 comentarios de los integrantes de la comunidad que expresaron tanto su opinión a favor como en contra de los hechos con los que intenta justificar su controvertido accionar.

“Trabajo para una compañía de más de 10,000 empleados dentro del servicio al cliente. En mi oficina, hay muchas personas que no responden a mis correos electrónicos y las que lo hacen a veces tardan días”, comenzó su relato el autor de la publicación de Reddit que se hizo viral , recalcando que esta situación lo tiene “frustrado” ya que, si necesita un determinado documento o cualquier otra cosa, asegura que “prácticamente” tiene que “perseguir a la persona para conseguirlo” y que el problema empeoró desde que la mayoría de ellos comenzaron a trabajar desde casa.

Para remediar dicha situación, u/Familiar-Jacket precisó que comenzó a incluir al CEO (siglas de Chief Executive Officer, que se traduciría al español como director ejecutivo) de la empresa en todos los correos electrónicos a los compañeros de trabajo que “nunca responden o son muy lentos”, poniendo como ejemplo la vez que lo hizo al reportar sobre un problema que tuvo con su computadora portátil a los trabajadores del área de Tecnología e Infórmatica que, de acuerdo a sus propias palabras, suelen tomarse su tiempo para darles una solución.

“Hubo otro caso en el que un cliente tenía una pregunta de la que no sabía la respuesta, así que le dije al cliente que me pondría en contacto con él y le envié un correo electrónico al compañero de trabajo (con copia al CEO) con mi interrogante. Solo he estado haciendo esto durante una semana, pero la tasa de respuesta ha sido fantástica”, prosiguió con su caso el usuario de Reddit de apenas 22 años de edad, la misma que reveló para responderle a las personas que criticaban su accionar por su inexperiencia en el mercado laboral.

Sin embargo, la historia del joven trabajador sufrió un giro inesperado cuando su supervisor, alertado por los emails que enviaba con copia al director ejecutivo de la organización, lo llamó y le dijo que dejara de hacerlo, pese a que le explicó a detalle su problema. Al final, aceptó su sugerencia y puso fin al asunto; sin embargo, advirtió que planea continuar si sus compañeros de trabajo comienzan a “ignorarlo nuevamente”. “Tampoco he recibido una respuesta del CEO, así que no creo que sea realmente un gran problema”, finalizó.