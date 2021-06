La búsqueda de empleo, irónicamente, se ha convertido en un “trabajo a tiempo completo” para muchos en medio de la pandemia de COVID-19. Es muy común que las personas recurran al Internet en busca de una nueva oportunidad laboral que puede llegar acompañada de muchas sorpresas: desde encontrar el puesto anhelado desde hace mucho tiempo hasta vivir malas experiencias como le ocurrió a una mujer llamada Raquel en España.

El diario español El Mundo, citando a su vez un artículo publicado originalmente por el Diario de Burgos, da cuenta del caso de esta joven que, al toparse con un anuncio de trabajo que le pareció “absolutamente indignante” por “un comentario machista y de mal gusto que no tiene justificación”, decidió llamar al establecimiento que requería personal para saber si realmente era cierto lo que acababa de leer y tuvo la suerte que le contestó la persona que lo redactó.

“Se necesita camarera/o con experiencia a jornada completa horario partido”, se lee al comienzo de la convocatoria publicada por la Cafetería La Tarara, en la ciudad de Burgos, en la página Job Today. Si bien parece una oferta laboral común y corriente, las líneas a continuación fueron las que desataron críticas de todo tipo en más de una red social. “Abstenerse aficionad@s o personas con poco nervio o dolor de ovarios”, finaliza el anuncio.

Como mencionamos líneas arriba, Raquel no lo pensó dos veces y llamó al establecimiento no para pedir información sobre cómo postular al puesto solicitado sino para “pedir explicaciones de semejante comentario”, el cual no entendía cómo se pudo publicar con tal cuestionable elección de palabras y que era importante que este tipo de cosas acaben de una vez por todas, aunque muchas veces la sociedad desconozca que se siguen produciendo.

En la conversación que sostuvo con David, nombre con el que se identificó el responsable de la controvertida oferta laboral, este primero dijo que no discriminaba a nadie y que no comprendía lo que le decía en relación al anuncio, aunque después reconoció su error y optó por modificar la parte final del anuncio a “dolores varios”, no sin antes justificarse diciendo que todo se debió a una mala experiencia con tres excolaboradoras que renunciaron por “dolor de ovarios”.

“Tengo aquí cartas donde me justifican eso, al segundo o tercer día me han pedido la baja”, comentó David, cansado de que esta situación se “repita una y otra vez”. “Te toca un poco la moral, conozco muchas mujeres que trabajan y nunca he visto los casos que me han pasado a mí”, agregó, al tiempo que dijo que actualmente tiene otras mujeres trabajando sin problemas y que en ningún caso se planteó que su anuncio “iba a llegar a tener ese efecto” en Internet.