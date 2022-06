Una joven experimentó un hecho poco usual mientras trabajaba en la cocina de un restaurante de Estados Unidos. Ella cortó un limón, pero al momento de tomar el pedazo se dio cuenta que estaba intacto. Como prueba de este suceso mostró las imágenes que captaron las cámaras de videovigilancia y la historia se hizo viral en TikTok.

Jade González es una joven de 18 años que trabaja en el restaurante mexicano de su madre, llamado Asadero El Fogón, que está ubicado en Phoenix, Arizona, uno de los cincuenta estados que, junto con Washington D. C. forman los Estados Unidos.

Hace un mes, según contó a Today, Jade se encontraba a cargo de la caja registradora hasta que un cliente pidió unos limones para acompañar su comida. Ella se desplazó hacia la cocina, pues no había suficiente personal, se lavó las manos y cortó un limón por la mitad. Uno de los pedazos lo dejó a un lado, pero cortó en dos la otra mitad, según se ve en las imágenes que captaron las cámaras de seguridad.

Sin embargo, cuando fue a buscar una bolsa y quiso poner los trozos de limón allí, se dio cuenta que seguía intacto. “Siempre la separo en la bolso… no podía separarla”, explicó.

“Recuerdo haberlo cortado por completo. Puedo sentir cuando el cuchillo corta y toca una mesa. Así que estoy 99.9% seguro de que corté todo”, precisó luego.

Video no fue editado, asegura joven

El video captado por la cámara de videovigilancia fue subido por Jade a su cuenta de TikTok (@kahootdaddy777), pues no encontraba respuestas al fenómeno. “Alguien, por favor, explique”, subtituló el video la joven y aseguró que no se editó las imágenes por ningún motivo.

“Pensé: ‘¿Por qué no está cortado a la mitad?’ La expresión de mi cara es como, ‘¿Qué diablos?’”, dijo González, quien tuvo que cortar después el mismo limón.

“Me estoy volviendo loca porque el limón ya no estaba cortado a la mitad. Estaba literalmente intacto”, indicó. “Pueden verme en el vídeo cortando el limón a la mitad. Hubo un error. Esto nunca me ha pasado y no sé cómo actuar. Estoy asustada”.

Las hipótesis de los usuarios

El video fue publicado a fines del mes pasado y ya superó los 3 millones de reproducciones. Además, los usuarios, sorprendidos por el suceso, compartieron sus propias hipótesis.

“Grabé literalmente en pantalla, recorté para acercar y reproduje a 0.3 de velocidad, ¡El limón se volvió a su lugar!”, escribió un usuario. “Puedo decir que no lo cortaste por completo y que el corte era muy delgado hasta el punto de que no se notaba”,

“Puedo decir que no lo cortaste por completo y que el corte era muy delgado hasta el punto de que no se notaba”, comentó otro seguidor.

La teoría de la simulación

La joven tiktoker deslizó incluso la idea de que se pudo tratar de una problema técnico, pues no encontraba otra explicación. Al respecto, Today consultó sobre esta experiencia a Rizwan Virk, un futurista y científico informático del MIT, que actualmente realiza investigaciones en el Centro para la Ciencia y la Imaginación de la Universidad Estatal de Arizona.

“Si fue un problema técnico real, entonces es muy posible que ella cortara el limón y se lo dividiera en dos partes desde su perspectiva”, explicó, citando un aspecto de la física cuántica llamado ‘efecto del observador’, indicó al medio citado.

Sin embargo, también se refirió a la posibilidad de que el suceso esté relacionado a la teoría de la simulación. “La teoría de la simulación postula que el mundo es como un videojuego y que lo que consideramos realidad física es en realidad una representación en algo parecido a la pantalla de una computadora”, explicó.

