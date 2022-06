Para muchos padres elegir el nombre de su bebé es una tarea compleja y muy importante, pues será la carta de presentación que tendrá toda su vida. Por esta razón, una pareja decidió mantener su elección en secreto de sus amigos y familiares. Sin embargo, su plan no salió como esperaba.

A través del sitio web de Reddit, la mujer, que pronto se convertirá en madre por tercera vez, relató la incómodo situación que vivió cuando llegó a la casa de sus suegros con toda su familia. La publicación ya se viralizó en redes sociales.

La esposa contó que en medio de la cena, la abuela tomó la palabra y “preguntó qué planeaba nombrar a nuestra hija”. Al principio, la nuera “iba a recordarle que mantendríamos el nombre en privado hasta su nacimiento”, pero su pequeña hija “le soltó el nombre”.

No le agradó el nombre

De acuerdo con The Sun, los padres acordaron llamar a su futura bebé “Eliza”; sin embargo, la suegra les exigió que pensaran en otra cosa. “Ella despotricó sobre cómo tiene un compañero de trabajo con el mismo nombre y que deberíamos cambiar el nombre de nuestro bebé porque sería demasiado confuso conocer a dos personas con el mismo nombre”, señaló la mencionada usuaria.

Suegra se molestó con su hijo y nuera por el nombre de su nieta y propuso otras opciones. (Imagen referencial: Pixabay)

Ante este inesperado comentario, la fémina no se quedó callada y le respondió “que no cambiaríamos el nombre de nuestra hija porque ya habíamos decidido que ese sería su nombre y que no sabíamos que tenía un compañero de trabajo ‘malvado’ con el mismo nombre”.

“No volvería a hablarnos”

Frente a la postura de su nuera, la suegra se molestó y cerró la discusión anunciando una drástica medida: “Nos dijo que no volvería a hablarnos hasta después de que naciera el bebé y que esperaba una disculpa nuestra por usar el mismo nombre que alguien a quien odia”.

Critican a la suegra

Por su parte, los cibernautas reaccionaron y la mayoría respaldó a la pareja. “Si siente esa fuerza, obviamente debería renunciar a su trabajo para no tener que trabajar con alguien que compartió el nombre de su querida nieta. Es un nombre hermoso”, escribió un internauta.

Mientras que otra persona bromeó y señaló: “Parece que tu suegra te regalará un momento de tranquilidad lejos de su exigente presencia”.

