Belén Godoy se volvió una de las atracciones más buscadas y comentadas por los hinchas de todo el mundo que viajaron al Mundial Qatar 2022. Con su talento para el freestyle, la argentina de 23 años ahora busca cautivar a los fans para que también la ayuden con una colaboración económica y poder pagarse una entrada para la final. Su historia es viral en las redes sociales.

El objetivo de la joven argentina es recaudar el dinero para comprar la entrada que le permita alentar a la selección de fútbol de Argentina el próximo domingo en la final del Mundial Qatar 2022 ante la selección de fútbol de Francia. Tras llegar a Doha el pasado 17 de noviembre, su presupuesto para poder hacerse de un ticket en reventa, o incluso el precio oficial de la entrada, es casi imposible.

La historia viral de Belén en Qatar

“Lo voy a intentar, ayer junté bastante plata. En pesos argentinos, más de 30.000 pesos argentinos, (cerca de US$110 al cambio). Y si no me sirve para la entrada será para comer un poco mejor”, reveló al medio argentino TN.

“Vinimos con las chicas [...] y me puse a hacer freestyle fútbol, me dedico a esto, este año salí campeona nacional”, dijo la joven al inicio del Mundial Qatar 2022. “El dinero que traje se me fue en comidas y entradas”, explicó aquel entonces.

Belén duerme con sus compañeras de viaje en un departamento compartido en el que abunda el arroz y los fideos, pero no los gustos excesivos. “El dinero que traje se me fue en comidas y entradas. A la semifinal no pude entrar, así que se me ocurrió hacer freestyle en la calle y pasar la gorra”, contó.

Quiere ir a la final de Qatar 2022

Belén quiere estar presente en la final que disputará la selección Argentina ante Francia. Así que escribió un cartel en inglés en el cual puso “I need a ticket please” (necesito una entrada, por favor) junto a su cuenta de Instagram. “Hasta que vino un qatarí, agarró una hoja y escribió lo mismo pero en árabe. Él también armó una bolsa para que me dejaran el dinero ahí. Funcionó bastante bien”, precisó.

Durante el primer día estuvo haciendo jueguitos hasta que se cansó. “Me estaban pidiendo US$4000 por una entrada, es un montón de plata. Pero al menos lo voy a intentar”, contó a TN.

“Ayer me pasó algo muy loco: desayuné en el departamento y me fui a hacer freestyle. No pude almorzar, porque trato de no gastar en comida cuando salgo. Cuando fui a pasar la gorra apareció un mozo de un restaurante que estaba al lado y me trajo un shawarma que estaba riquísimo”, relató.

En los últimos días, la joven oriunda de la región de Salta narró que desayuna para no irse del departamento sin nada en el estómago y que recién vuelve a comer por la noche. Belén espera con todas sus ansias estar presente en el último encuentro que se disputará en el Mundial Qatar 2022.

