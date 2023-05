Cansado de las malas condiciones de las calles de su pueblo y de que él y sus vecinos sufrieran más de un accidente por culpa de los baches en el pavimento, un jubilado de la localidad de Barlassina, en Italia, decidió hacer algo para llamar la atención de las autoridades sin esperar la curiosa respuestas que recibiría. La peculiar historia se ha hecho viral en las redes sociales.

El protagonista de esta historia es Claudio Trenta, que tiene 72 años y vive en Barlassina, un municipio de unos 7.000 habitantes de la provincia de Monza. Este extécnico informático decidió parchar un bache que estaba en medio de un paso de peatones y que, desde hacía un tiempo, suponía un riesgo para los transeúntes que toman esa vía a diario.

De hecho, hacía tiempo que se hablaba del bache en una página de Facebook para vecinos que informan de problemas que deben corregirse en la comunidad. Por ejemplo, es común hablar de basura abandonada o de huecos en el pavimento. Este en concreto, situado al final de un paso de peatones, recibió duras críticas porque puede ser el motivo de muchas caídas.

Sin respuesta de las autoridades

A pesar de las numerosas quejas, en tres meses no hubo respuesta ni reparación. Así que, cansado de las ineficiencias municipales, tomó la decisión de arreglarlo. Según un reciente artículo en los medios locales, Claudio gastó sólo 30 minutos y 14 euros (15 dólares) en rellenar el bache tras comprar un saco de alquitrán.

Ahora el municipio ha decidido sancionarle por lo que ha hecho, que es la segunda parte de la historia. También debe rellenar el bache porque se trata de una “obra no autorizada”, lo que le obliga a hacerlo. 20 días después, le impusieron una multa de 882 euros (958 dólares).

“Se piensan que me están poniendo en un aprieto, pero no saben lo que se han buscado. Me han provocado, así que presentaré una contradenuncia”, explica ahora, todavía mucho más indignado. Claudio, además, ya deja claro que no prevé ni pagar la multa ni destapar el bache.

El vecino, de hecho, ha denunciado a la policía municipal y al funcionario que le ha multado por omisión de actos oficiales. Fuentes municipales, por su parte, alegan para denunciarlo que Claudio ha actuado “sin tener título ni competencia alguna en la colocación de alquitrán en frío”, por lo que hizo un trabajo de riesgo en un espacio público sin permiso.