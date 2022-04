La admirable historia viral de Brian Wilson demuestra que el problema no es la edad, sino la actitud. El anciano de Reino Unido es la nueva sensación de las redes sociales, pues acaba de cumplir 90 años y aún no tiene planes de jubilarse. El dedicado y preservante hombre ha estado frente al volante durante casi 7 décadas.

A pesar de su longevidad, Wilson sigue circulando con su camión por las rutas de Gran Bretaña. Incluso, la curiosa razón por la cual no celebró su cumpleaños trabajando, como acostumbra, es simplemente porque su máquina está en el taller mecánico.

Los inicios de Wilson sobre ruedas

El residente de Sheffield (South Yorks) comenzó a conducir camiones blindados en 1950 durante su servicio nacional cuando se encontraba en Alemania. Tras ser dado de baja, el hombre regresó a territorio británico y empezó a entregar gasolina en 1953.

Brian Wilson tiene más de 50 años como camionero y no piensa aún no jubilarse. (Imagen referencial: Pixabay)

Luego, el padre de Brian abrió una empresa de transporte (E. Wilson & Sons). Pasaron los años y el experimentado camionero se hizo cargo de la compañía en 1970. El hombre la dirigió desde entonces. “Seguiré adelante tanto como pueda. Estoy tan acostumbrado a hacerlo, es solo una parte de la vida”, sostuvo el protagonista en diálogo con el periódico Daily Mirror.

La rutina del camionera de 90 años

Brian Wilson contó que nunca tuvo un accidente en las carreteras y el mayor tiempo que dejó de trabajar fue cuando estuvo siete semanas de licencia al romperse el pie a los 40 años. Según él, siempre madrugada, pues “me levanto a las 4 de la mañana para salir a la carretera a las 5 de la mañana”.

En ese sentido, Wilson precisó que intenta “volver al trabajo después de unos días”, porque “me pongo muy inquieto holgazaneando en la casa si estoy fuera del trabajo”.

El secreto de su longevidad

Asimismo, Brian dejó claro que todavía lleva un estilo de vida saludable. “Siempre me he mantenido en forma, me encanta el deporte. Estuve jugando al críquet hasta los 60 años. Solo lo dejé porque el equipo se disolvió”, explicó.

Brian Wilson conduce desde 1950 y afirma que no ha tenido ningún accidente en la carretera. (Imagen referencial: Pixabay)

Asimismo, el padre de cuatro hijos recalcó que todos los años se somete a un examen médico para renovar la licencia de conducir. “Tengo que ir a un examen médico para renovar mi licencia de conducir todos los años, y todos los años la apruebo”, comentó.

La familia Wilson continúa pensando llamando al Libro Guinness de los Récords para ver si Brian puede ser considerado el título del camionero de mayor edad del mundo, pero el británico señala que “no quiere el alboroto”.