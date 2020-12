A medida que las temperaturas disminuyen y la comida comienza a escasear, los inviernos en Canadá pueden ser muy duros para la fauna, pero en el caso de Carrot, un venado cola blanca que vive en la ciudad de Kenora, ubicada al norte de Ontario, todo eso pasó a un segundo plano ya que enfrenta una situación muy particular: vive con una flecha que sobresale de su cabeza, algo que preocupa mucho a Lee-Anne Carver, una fotógrafa de vida silvestre que lo dio su ahora famoso nombre y lo cuida desde que era un cervatillo cuando hace 3 años lo visitó por primera vez a ella y a su esposo en el patio trasero de su vivienda. Esta es su historia .

“He conocido a cientos y cientos de venados a lo largo de las décadas que son todos hermosos y únicos, pero Carrot es extraordinario. Se enamora completamente de todo aquel que conoce, incluso hasta se ha encariñado con los perros. Sus elecciones siempre han sido suyas y son expresiones de su propio espíritu”, escribió Carver en su cuenta personal de Facebook sobre la particular forma de ser del animal, que la preocupó de sobremanera hace unos días cuando vio que su cuadrúpedo amigo tenía una saeta incrustada en la cabeza. “Fue algo perturbador, sorprendente y aplastante”, añadió, hecho que la afectó tanto a ella como su cónyuge.

“Salí y pasé tiempo con Carrot mientras me lamía las manos como siempre. Absolutamente defenderé esta causa. Por ahora, déjenme decirles que la flecha no dañó ningún órgano vital. Su cráneo lo protegió. La flecha va hacia abajo desde la parte de arriba de su cabeza y sale por debajo de su ojo. No hay sangre. Sigue alegre y no hay necesidad de ponerlo a dormir así que, por más perturbador que parezca, por favor no aboguen por su muerte. En más de una ocasión solicité a las autoridades que apliquen la eutanasia a un ciervo herido, pero este amiguito no necesita ese tipo de piedad”, agregó, adjuntando una foto del animal herido.

Fue tal la repercusión que generó su caso en Facebook y otras redes sociales que importantes medios internacionales como The Guardian, Newsweek, entre otros, contactaron a Carver para que saber más sobre Carrot, mientras que autoridades canadienses como la Policía Provincial de Ontario y el Ministerio de Recursos Naturales se hicieron presentes para brindarle al animal la ayuda que necesita. Después de examinarlo, llegaron a la conclusión que lo mejor era que la flecha se quede dónde está ya que al parecer previene el sangrado y extraerla podría reabrir la herida en su cabeza, provocándole una infección y posteriormente acabar con su vida.

“La flecha está mejor adentro que afuera. Ahora, imagínense que se hacen un piercing en el cuerpo. Eso duele. Algunas personas incluso se lo hacen en sus lenguas, pero con el tiempo, las heridas alrededor del metal sanan y uno puede remover fácilmente la joya cuando lo desee. Eso es lo que esperamos que pase cuando Carrot tenga el tiempo suficiente para dejar a la naturaleza hacer lo suyo”, señaló Carver en Carrot the Magic Deer and the Orange Heart Club, la página de Facebook que creó para mantener al mundo informado sobre la situación del animal que se ha convertido en una verdadera celebridad de un “flechazo”.

Con la ayuda de todos, y tomando todas las precauciones del caso, pudieron sedar al animal para cortar los extremos de la flecha que sobresalen de la parte superior de su cabeza. Carver espera que al sanar como se espera, la saeta “se deslizará hacia afuera eventualmente”; sin embargo, aclaró que el resto del proyectil permanece en su cuerpo y que su condición sigue siendo la de siempre. “Hay un riesgo de infección, pero repito, si todo sale de acuerdo a lo planeado, se curará y, el resto encontrará el camino de salida”, contó, precisando que una vez que despertó, el venado volvió al bosque a reunirse con su manada.

Y seguro te preguntas qué es lo “mágico” que tiene este venado que escapó de lo que muchos considerarían una muerte segura. Pues para Carver, la respuesta radica en que su caso logró “unificar a la gente” en Internet, al que considera un “lugar donde todos quieren discutir sobre algo”. “Ha sido tan abrumador ver toda esta compasión que tanta falta hace en el mundo en este momento. Hay tanto sufrimiento en el mundo en estos días, y Carrot también está sufriendo, pero se ha vuelto más grande que eso. Nos ha dado algo en lo que centrarnos ahora y algo en lo que amar. Y eso significa mucho”, reflexionó.

