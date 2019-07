Una carta “escrita” de un perro a otro fue el comienzo de una hermosa amistad

▶ Kourtney Kardashian deja sin aliento a miles de sus fans con este video en la playa



¿Te imaginas irte a vivir a un lugar en el que supuestamente nadie te conoce pero un día recibes una encomienda con un mensaje dirigido para ti? Esto fue exactamente lo que le ocurrió a la protagonista de esta increíble historia que nos llega desde Brasil y se volvió tendencia en redes sociales.

Hace unos meses, después de mudarse a un nuevo departamento y empezar a vivir por su cuenta, María Luiza Valcazara adoptó a un adorable cachorro llamado ‘Chips’ para no sentirse sola en su nuevo hogar y rápidamente ambos se convirtieron en compañeros inseparables.

Pero en una de esas ocasiones en las que ‘Chips’ tenía que quedarse solo en casa, su tristeza no pasó desapercibida para sus vecinos ya que sus ladridos y lamentos eran la única forma que la mascota conocía para expresar su ansiedad por la ausencia de su dueña.

Valcazara esperaba que el incansable bullicio que hacía su perro no haya perturbado la tranquilidad de los otros inquilinos de su edificio, a los que todavía no conocía muy bien; sin embargo, todo cambió un día cuando se topó con una carta que acompañaba a un paquete en la puerta de su hogar.

“En ese momento, me asusté”, dijo la joven al portal The Dodo. “Me preguntaba quién pudo haberlo dejado en la entrada de mi casa ya que no había tenido mucho contacto con ninguna de las personas que viven en los otros departamentos”, agregó la amante de los animales.

Después de una inspección minuciosa, Valcazara descubrió que en realidad la misiva iba dirigida a ‘Chips’ y que había sido “escrita” por otro perro llamado ‘Corote’. ¿Y qué era lo que contenía el misterioso paquete adjunto? Una variada selección de juguetes para perro.

Esto era lo que decía la carta (traducida del portugués): “Hola, mi amigo. Me he dado cuenta que has estado llorando mucho cuando estás solo, y sé lo que se siente porque yo he pasado por esa fase. Hablé con mi mamá ayer y juntos decidimos darte estos juguetes, para que tengas con qué distraerte cuando te sientas solo. También aprovecho para extenderte una invitación: vivo solo con mi Mamá y, debido a eso, tengo un cuarto para mí solo para hacer lo que quiera, ¡así que puedes venir a visitarme cuando quieras aquí! ¡¡Podemos divertirnos mucho juntos!! ¡Espero que disfrutes las cosas que te envíamos! Muchos besos de Corote y de mi madre Nichole.”

Si bien ‘Chips’ disfrutó mucho de los regalos sorpresa que le enviaron, fue Valcazara la que se sintió bastante conmovida por el gesto de sus vecinos. “Cuando comencé a leer la carta, lloré bastante”, contó la joven. Y no pasó mucho tiempo para que aceptaran la gentil invitación de ‘Corote’ y Nichole.

“Nichole se ofreció a ayudarme con ‘Chips’ cuando lo necesite”, dijo Valcazara. “Ella me dio algunos consejos que aprendió de criar a ‘Corote’”, agregó la joven, que no solo forjó una linda amistad sino que aprendió de lo que esta amante de los animales ya había vivido con su perro y aplicarlo en su vida diaria.

Ahora, no hay día en que los cuatro no se junten para jugar en el jardín de la entrada de su edificio. Y pensar que todo comenzó con una carta de un desconocido a otro. “Concluyo que aún existe gente buena en nuestro mundo”, señaló Valcazara, que agradece infinitamente a Nichole por lo que hizo.

“Fue un bonito gesto el que Nichole tuvo con nosotros. Y estoy segura que otras personas también pueden beneficiarse a través de los animales. Soy un ejemplo de ello. ¡Aparte de tener una vecina, ahora tengo una maravillosa amiga!”, contó la joven, sentimiento que sin duda comparten ‘Chips’ y ‘Corote’.