Los perros no solo son los mejores amigos del hombre, sino también excelentes compañeros de trabajo. Doña Hilda, una trabajadora de limpieza de Cieneguilla, puede dar fe de ello, tras hacerse viral su historia con “Chato”. La mascota lleva un uniforme similar al de la obrera y la acompaña todos los días en sus labores de limpieza.

En el mundo, hay millones de perros callejeros en condiciones deplorables y muchos de ellos se encuentran en estado de abandono. “Chato”, un can ya mayor, era uno de ellos, hasta que hace un año fue acogido por Hilda Velasque Landeo, una trabajadora de limpieza de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de la Municipalidad de Cieneguilla.

La mascota estaba totalmente descuidada y la obrera de limpieza se encargó de bañarlo y llevarlo al veterinario. Una vez recuperado, “Chato”, como le bautizó al perro, la seguía cada vez que se iba a trabajar, a las 4:00 a.m., según declaró a Latina Velasque.

Para no dejarlo solo en su vivienda, la mujer mandó a elaborar una ropa similar al de su uniforme de limpieza para que lo acompañe durante sus recorridos como un “obrero” más.

“Como todos los días me perseguía, mandé a hacerle su ropita para que los carros distingan la cinta que tiene brillando y no lo atropellen”, declaró.

"Chato", un perro callejero, fue acogido hace un año por una trabajadora de limpieza de la Municipalidad de Cieneguilla. (Foto: Mag).

‘Chato’ se volvió viral en TikTok

Tras conocerse la historia de “Chato”, varios vecinos de Cieneguilla, uno de los 43 distritos que componen la provincia de Lima, en Perú, compartieron videos en TikTok.

Sorprendida por el fenómeno viral en que se convirtió su mascota, Hilda Velasque agradeció las palabras dedicadas a ella.

“Me siento muy emocionada, no pensé que saldría así. Es mi compañero de trabajo”, dijo la mujer al medio peruano.

Todos los días, Hilda y Chato salen todos a limpiar las calles de Cieneguilla desde las 4:00 a.m. La mujer lleva su lonchera y una mochila especial para la mascota, en la que sobresale una figura de “Charmander”, un conocido Pokemón.

Dentro de esa bolsa, se encuentran las croquetas de ‘Chato’. “Es mi bebito fiu fiu”, le dice de cariño, cuando quiere que se acerque a ella.

Finalmente, la mujer aconsejó a las personas no comprar mascotas, sino adoptar a aquellos que se encuentran en condición de abandono.

“Mis compañeros me dicen: ‘cómo quisiera tener un perrito para que me acompañen de aquí para allá’. (Aconsejo a las personas) que adopten a los perros que están en la calle para que no sufran mucho”, indicó.

