El fanatismo por una artista no se sabe de límites. Así lo demostró Cherri Lee. La surcoreana de 28 años gastó 70 mil dólares en 15 cirugías para parecerse a la estrella de televisión norteamericana, Kim Kardashian. Debido a su radical cambio, la gente ni siquiera se da cuenta de que es asiática. La historia sacudió las redes sociales hasta el punto de hacerse viral.

Lee creció idolatrando a la popular familia Kardashian y rápidamente se enamoró de sus cuerpos curvilíneos. Después de invertir una fortuna, finalmente alcanzó su sueño de convertirse en la ‘doble’ de Kim, informa The Mirror.

“Kim siempre ha sido una inspiración para mí y, a mis ojos, es la mujer más hermosa del mundo. No me arrepiento de ningún procedimiento y lo volvería a hacer igual. Lo único que lamento es por qué no lo hice antes”, mencionó Cherri.

Todo comenzó a los 20 años

La profesora de inglés se sometió a su primera cirugía en 2014, luego de una decepción amorosa. “Después de la ruptura, mi confianza estaba en el fondo. Siempre quise el look glamoroso de Kardashian con el trasero grande y la figura de reloj de arena”, comenzó relatando.

Según reveló nuestra protagonista, cuando agrandó sus senos su antigua pareja quiso retomar la relación: “Desde que vio mi transformación, mi ex volvió a ponerse en contacto conmigo y me dijo que me quiere ahora, pero soy demasiado buena para él y ¡estoy recibiendo un mayor calibre de hombres acercándose a mí!”.

Durante el proceso, los padres de Cherri decidieron ayudarla a financiar la transformación. “De hecho, me veo como una persona completamente diferente ahora. Algunos de mi familia coreana ya ni siquiera me reconocen”, reveló.

Levantamiento de glúteos y múltiples cirugías

Del 2019 a 2021, Cherri Lee, cuyo nombre surcoreano es Hanbyeol, se realizó tres levantamientos de glúteos para intentar tener el mismo trasero de Kim: “Cada vez no era lo suficientemente grande para mi gusto”.

En este tiempo, Lee también afrontó una operación de nariz, cirugía de pómulos, reducción de papada y dos rondas de eliminación de grasa bucal, que es un tratamiento para adelgazar las mejillas.

“Soy feliz”

Si bien la docente continúa recibiendo varias críticas y comentarios machistas, ella precisó que no se arrepiente de su decisión. “Siempre he sido una buscadora de atención. Me hace sentir sexy. Me gusta que la gente al azar me haga cumplidos. Mi confianza está por las nubes, soy mucho más feliz ahora que cuando era más joven”, sostuvo Cherri.

