La felicidad está en los pequeños detalles y ni el regalo más caro se le puede comparar. De eso puede dar crédito una joven de Seattle, Estados Unidos, que recibió una sorpresa de su novio en el día de su cumpleaños. Sin mucho dinero a su disposición, el hombre se la ideó para hacer un pastel casero y un boceto de la pareja. La historia de amor conmovió a miles de usuarios de TikTok.

Hailey Johnston, una joven de Seattle, Estados Unidos, cumplió 22 años la semana pasada y recibió el mejor regalo de cumpleaños por parte de su novio, quien es su conviviente desde hace dos años.

Sin mucho presupuesto durante estas fechas, Anthony vio recetas en línea para elaborar un pastel casero en plena madrugada, aprovechando que Hailey dormía apaciblemente.

“Él sabía que no tendría tiempo suficiente después del trabajo para hacer el pastel, así que puso el despertador a las 3 de la mañana y muy silenciosamente me hizo un pastel en mitad de la noche”, reveló la flamante cumpleañera a Newsweek.

No fue el único detalle del joven. Pese a que no es un buen dibujante, Anthony elaboró, durante seis horas, un boceto de la pareja que resume uno de sus mejores momentos. “Él no hace pasteles, no es un artista, y por eso fue tan especial para mí”, confesó la joven.

“En nuestros 20, en quiebra y enamorados”

Johnston hizo un video para grabar los regalos de su novio y lo compartió en su cuenta @haileybugj. “En nuestros 20, en quiebra y enamorados”, escribió la estadounidense.

El video se viralizó rápidamente y superó el medio millón de visualizaciones. Usuarios de distintas nacionalidades se derritieron con el gesto del “último romántico”. “¡Los 20 años, arruinado y enamorado son los más ricos!”, “Estar en la ruina y estar enamorado es increíble. El amor brilla a través de todo. ¡Me encanta esto para ti, chica!”, “¡Es un tesoro! Felicitaciones por encontrar a tu persona”, fueron algunos de los comentarios.

Hailey y Anthony se conocieron en la cafetería donde la joven cumpleañera trabaja en la actualidad. Según recordó ella, su novio ingresó al local para pedir un café y, tras una rápida conversación, conectaron.

“Ambos nos invitamos a salir el mismo día, yo a través de mi número que estaba en su taza de café y él tuvo el valor de decirlo en voz alta”, admitió la mujer, que es una estudiante de medicina.

Después de su primera charla, comenzaron a salir a los tres meses y descubrieron que coinciden en muchas cosas, como que estudiaron en la misma universidad, trabajan en empleos de atención al cliente, por nombrar solo algunas.