Un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, compró por 30 dólares en 2016 un dibujo sin marco que ahora posee una de las historias más anómalas del arte pues se trata de una pieza auténtica del artista alemán Alberto Durero y que podría llegar a venderse en la exorbitante suma de 50 millones de dólares.

Por más que el dibujo tenías las iniciales “AD”, el dueño de la imagen -que ha preferido mantenerse en el anonimato- creyó que se trataba de una pieza de piratería y no de una obra de arte real que ahora podría tener un precio que dejaría a cualquiera con la boca abierta, aunque aún no se ha conseguido fijar un costo exacto pues los especialistas no llegan a esa conclusión.

Clifford Schorer, accionista de Agnew’s Gallery de Inglaterra, fue quien escuchó rumores de que en Estados Unidos había una posible pieza de Durero y cuando la vio quedó totalmente maravillado pues se veía original, lo cual se comprobó después.

“Fue un momento increíble cuando vi al Durero. Fue la mayor falsificación que he visto en mi vida, o una obra maestra”, dijo Schorer a Art Newspaper.

Luego de varios estudios realizados durante dos años, se comprobó que el dibujo es un boceto de Alberto Durero de, probablemente, 1503, el cual se pondrá a la venta, aunque, por el momento seguirá en expuesta hasta diciembre en Agnew’s Gallery.

¿Cómo se llama el boceto inédito de Alberto Durero?

Bautizada recientemente como The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench (La Virgen y el Niño con una flor en un banco de césped en español), la obra se encuentra en exhibición en la Agnews Gallery de Londres hasta el 12 de diciembre, que eventualmente planea vender el boceto a un precio aún no establecido. Dado su valor estimado, el dibujo probablemente sea adquirido por una institución con prestigio o un coleccionista privado, detalla la Smithsonian Magazine.

¿Qué sucedió con la persona que compró el dibujo a 30 dólares?

Se dice que es una persona modesta y que no quiere pasar a la palestra mediática, pero que ya recibió el asesoramiento legal correspondiente y 100 mil dólares, aunque luego de la venta del dibujo recibirá una cantidad aún más grande que no fue revelada.