Cuando hay un trabajo de albañilería, las personas tratan de buscar a alguien de confianza que cumpla que no los defraude, pero no siempre lo consiguen. En las redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que tuvo una mala experiencia con un hombre al que contrató. Si bien realizó el trabajo durante tres días, después desapareció. Al comunicarse con él, descubrió que era un acosador. Conoce la historia.

La joven había recurrido a unos conocidos para contratar a un albañil, pues necesitaba hacer arreglos en su casa, según Clarín. De acuerdo a la descripción que dio del obrero, era “lo suficientemente mayor para ser su papá”, así que no se preocupó.

Durante los tres días, el albañil trabajó sin ningún problema en la vivienda de la susodicha, pero en su cuarto día laboral no acudió y tampoco dio señales al siguiente día, según acota el sitio web.

Como no recibió ningún mensaje, decidió contactarlo para saber lo que pasaba. “Buenos días solo me preguntaba si todo estaba bien porque no tuve noticias tuyas”, “¿Sabes cuándo volverás?”, fue el mensaje que le escribió Amy.

Después de unas horas, la mujer recibió una respuesta, pero quedó horrorizada con lo que leyó en su teléfono celular. “No, no voy a volver. Si lo hago voy a querer llevarte a la cama. “Por eso no voy a volver porque quiero hacerte cosas malas”, escribió el hombre, que no tuvo reparos en descubrirse como un acosador.

Pidió ayuda en las redes sociales

Amy expuso su caso en un grupo de Facebook exclusivo para mujeres, de acuerdo con el medio argentino, y mostró las conversaciones que sostuvo con el acosador.

“Estaba tan conmocionada que no respondí. ¿Alguna sugerencia, señoras?”, consultó en la red social.

Las usuarias condenaron el accionar del albañil acosador y sugirieron denunciarlo ante las autoridades.

La joven víctima de acoso compartió los mensajes en un grupo de Facebook para pedir ayuda. (Foto: Facebook / Amy)

¿Qué es el acoso?

De acuerdo con Significados, acosar es perseguir, con empeño y ardor, sin darle tregua al reposo, a una persona o animal.

“El acoso puede darse en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, educativo, económico. Como tal, el acoso puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, iguales o inferiores en referencia a la víctima, a través de la práctica de actos violentos o intimidatorios constantes sobre una persona, con el fin de desestabilizar a la víctima y crear incomodidad o disconformidad en la propia”, indica el sitio web.