Las personas que pierden a sus seres amados suelen visitar los cementerios para adornar sus tumbas con flores. Eso fue lo que ocurrió con un hombre en Estados Unidos, pero el que iba a convertirse en su suegro consiguió que se lo acusara de arrojar basura. ¿Qué sucedió después? Fue condenado a 30 días de cárcel por cargos criminales y su historia se volvió viral en las redes sociales.

Winston ‘Winchester’ Hagans es un hombre de Alabama que en diciembre del 2020 se había comprometido con Hannah Ford, según indica Telemundo. La relación, sin embargo, no era aprobada por el padre de la mujer, Tom Ford, quien se enteró por otras personas del romance.

Hannah, lamentablemente, falleció en enero del 2021 en un accidente de tránsito y fue enterrada en un cementerio de Auburn, una ciudad del condado de Lee, en el estado de Alabama. Según explica Wikipedia, en el censo de 2000, su población era de 42.987 habitantes.

Desde la muerte de la mujer, Hagans visitó la tumba de la que era su prometida y a partir de mayo empezó a llevarle cajas de flores, las cuales colocaba sobre su tumba. El reverendo Tom Ford, no obstante, estaba en contra de este acto.

Padre de mujer fallecida obtuvo orden de arresto

De acuerdo con la ley de Alabama, los ciudadanos pueden obtener órdenes de arresto en el tribunal municipal bajo ciertas circunstancias. Precisamente, eso fue lo que hizo Tom Ford, luego de recopilar las pruebas que demostraban que Hagans había colocado desde mayo del 2021 diez cajas de flores en las tumbas.

“La primera caja, cuando vi dónde estaba, la recogí y se hizo trizas. Era un trozo de madera podrido con algunas fotos encima, así que la deseché”, indicó el reverendo.

La normativa de Alabama prohíbe “bancos, urnas, cajas, adornos, juguetes y otros artículos similares” en las tumbas del cementerio local, que es propiedad de la ciudad, indicó a los medios locales el fiscal municipal, Justin Clarl.

Condenado a 30 días

Tras los hechos descritos, Winston ‘Winchester’ Hagans fue condenado el pasado jueves en el tribunal de la ciudad de Auburn con una orden firmada por el reverendo Tom Ford, según precisa el periódico local Opelika-Auburn News.

Pese a que Hagans fue alertado por una empleada de la ciudad, Sari Card, de que Ford planeaba emprender acciones legales contra él, el hombre hizo caso omiso. “Aseguró que no le importaba, que cada vez que se quitara una caja llevaría otra para remplazarla”, dijo la mujer.

Antes de la sentencia, Hagans pidió a sus amigos de Facebook que oren por él para que se haga justicia.

“Mi crimen, un adorno de caja de flores colocado en la tumba de mi prometida. Su padre me ha acusado, la ciudad de Auburn me hizo arrestar y ha presentado cargos contra mí...”, escribió en su cuenta de Facebook.

Apelarán condena

El juez Jim McLaughlin condenó a Hagans en un juicio sin jurado y desestimó el argumento de la defensa, que aseguraba que las cajas de flores no son basura. McLaughlin indicó que las cajas eran “un caso claro de violación de esta escritura y de violación del estatuto sobre arrojar basura”.

“La caja no es fabricada de forma natural. Es una sustancia extraña. Que sea bonita o no, no es algo que le toque evaluar a este tribunal”, explicó.

Además de recibir una condena de 30 días de cárcel, Hagans recibió una multa de 50 dólares y 251 dólares en costos judiciales. Sin embargo, la condena fue suspendida con la condición de que no coloque más flores en la tumba