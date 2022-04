Daniel Zárate es un joven de Colombia cuya historia ha sorprendido en redes sociales. Con solo 22 años, decidió abandonar sus estudios universitarios debido a que se sentía insatisfecho con el modelo educativo tradicional. Tras ello, inició su propio negocio y ahora recibe mensualmente entre 5 mil y 13 mil dólares.

Según contó el joven de 22 años en conversación con el diario El Tiempo, si bien le gusta aprender, no está de acuerdo con el modelo educativo de horarios, calificaciones y entregar trabajos en determinadas horas o días. Cuenta que, cuando estudiaba, sus notas eran buenas, a pesar de que no asistía a clases.

Cuando salió del colegio, no pensó en estudiar de inmediato en una universidad, algo que la mayoría de personas de su edad aspiran.

Daniel recuerda que, por aquel entonces, su mamá no le podía pagar los estudios y él tampoco quería hacer esfuerzos para pagársela. “Sin embargo, busqué becas pero en ninguna encajaba. Todas eran para minorías o para personas con ciertos requisitos de excelencia que no tenía. En ninguno encajaba”, señala.

Ante la imposibilidad de pagar una carrera, decidió estudiar francés mientras sus amigos entraban a las más prestigiosas instituciones. Fue así que, en 2018, la presión social provocó que ingresara a una universidad.

Gracias a un préstamo, Zárate empezó a estudiar mercadeo en la Universidad de Medellín. Aunque culminó un semestre completo, seguía insatisfecho con el modelo educativo. “Resulta que sí aprendo cosas, no voy a decir que no, pero estaba repitiendo lo que había visto en el colegio, entonces otra vez me cuestioné”.

La pandemia llegó y complicó aún más las cosas, pero fue entonces que, gracias a la ayuda de Paola Ferrer, su pareja, encontró una app de Internet llamada Hotmart, una “plataforma de comercialización y distribución de productos digitales”.

Por medio de este sitio, la pareja vende productos como e-books, audiolibros, video cursos de manera masiva por los que reciben una comisión. Aunque en un inicio fue complicado, lograron entender el funcionamiento del sistema y obtuvieron tan buenos resultados que decidieron dejar de estudiar para dedicarle el 100% de su tiempo.

Gracias a los ingresos que generan, los cuales van desde los 5 mil a 13 mil dólares mensuales, lograron mudarse, invertir, ahorrar e incluso ayudar a sus familias con la economía de sus respectivos hogares.

Mediante sus redes sociales impulsan su marca ‘SoyZarate’, con la que enseñan a tener una experiencia similar a la de ellos.

Tras contar su historia, Daniel hizo hincapié en que las distintas maneras que hay de educarse. “Considero que hay distintas formas de estudiar y aprender y creo que la universidad en muchos casos se ha quedado en la teoría y por allá al final es que está la práctica. La metodología debería cambiar para enseñar desde la experiencia”, asegura.

Asimismo, agrega que su historia no es “la del chico que dejó de estudiar y ahora gana. Yo sigo estudiando, pero no en la universidad”.