Medios argentinos dieron a conocer el caso de Estanislao Montiel, un hombre de 32 años que decidió dejarlo todo para irse a vivir al campo y trabajar allí. “Mi felicidad no era estar encerrado en una oficina”, señala el ciudadano, que actualmente radica bastante lejos de la ciudad y asegura estar más feliz que nunca.

Según Todo Noticias, Estanislao vivió 26 años en Buenos Aires, capital de Argentina. Su papá era director en un colegio y su mamá trabajaba como librera en esa misma institución.

Tras un breve tiempo en la carrera de Administración de Empresas, decidió abandonarlo para estudiar Producción Agropecuaria, a pesar de no conocer a nadie que labore en ese sector.

“Siempre me gustó el contacto con la naturaleza y conocía a una persona que trabajaba en un campo en Corrientes. Cuando terminé de estudiar, me contrató y me fui. Mi felicidad no era estar encerrado en una oficina”, dijo en conversación con el medio citado.

A pesar de tener estudios, su falta de experiencia fue uno de los obstáculos más difíciles de superar. Cuando recién llegó al campo, trabajó al igual que los demás obreros. “No le hice asco a ninguna tarea. Entendiendo que era el jefe, me consideré uno más porque ellos tenían la experiencia y yo tenía que aprender”, contó.

Actualmente radica en la ciudad agrícola de Balcarce y vive bastante alejado de los horarios de oficina, trabaja de lunes a sábado y sin feriados, además de enfrentar al clima impredecible de cada día; sin embargo, asegura sentirse muy a gusto estando en el campo.

“Compartí tanto con la gente que me adapté. La calidad de vida es más sana, no tiene precio y aunque a veces andás a las corridas, los tiempos son otros”, explicó Estanislao. “Hay una visión negativa de los productores y a mí me gusta mostrar el laburo que hacemos porque es muy sacrificado. Me divierte responderles a los que critican sin saber porque cuando conocen, se dan cuenta de que están equivocados”.

El joven envió un mensaje a los jóvenes argentinos que piensan que en el país sureño no hay oportunidad de progreso. “El campo es una opción”, asegura. “Hay un montón de posibilidades para crecer en la Argentina a pesar de las trabas. Al campo no lo cambio, estoy feliz”.

¿Qué es la carrera de Producción Agropecuaria y cuál es el perfil del profesional?

En la Carrera Profesional de Producción Agropecuaria, se estudian los fundamentos científicos de la agricultura y ganadería, para iniciar esencialmente en la aplicación de técnicas y procedimientos que permitan elevar la productividad de las Empresas Agropecuarias, señala el sitio web del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alto Mayo”.

El Profesional Técnico en Agropecuaria, es personal calificado capaz de conducir técnicamente las actividades de Agropecuaria aplicando la tecnología moderna con los principios de la planificación, organización, dirección y supervisión de las acciones a ejecutar.

El Profesional Técnico egresado de la Carrera de Producción Agropecuaria posee las características siguientes: