Los Juegos Suramericanos Odesur Asu 2022 llegaron a su fin hace pocos días, pero dos deportistas se han encargado de escribir el primer capítulo de una historia de amor. El ecuatoriano Jorge Andi Tiwi y la paraguaya Samira Lezcano se conocieron en dicho evento deportivo, se enamoraron y en menos de tres semanas se casaron.

El primero de octubre de este año se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, los Juegos Suramericanos de 2022, y fueron 4 mil 765 los atletas participantes. El evento finalizó el último 15 del presente mes y dos deportistas captaron la atención de los usuarios de las redes sociales. No precisamente por obtener alguna medalla o superar algún récord, sino por su particular historia de amor.

Se trata del ecuatoriano Jorge Andi Tiwi, de 24 años, y la paraguaya Samira Lezcano, de 18. Según precisa La Nación, ambos son luchadores de 57 kg y 86 kg, respectivamente, y representaron a sus naciones con el fin de llegar lo más lejos posible.

Se conocieron en la inauguración

Según reveló Samira Lezcano en una entrevista con Extra de Paraguay, pudo conocer al luchador ecuatoriano en la inauguración de los Juegos Odesur gracias al capitán de su delegación, Pablo Vera, quien se lo presentó.

Si bien rápidamente “pilló su onda”, Samira, quien cumplió 18 años en el mes de junio pasado, estaba enfocada en su participación “y no andaba en busca de novio”. “Por eso que al principio se le hizo difícil entablar una conversación conmigo”, dijo la mujer.

En los días siguientes entablaron conversaciones, pero no fue recién hasta el 14 de octubre que se afianzó la relación que emergía entre ambos. Ese día Samira disputó la medalla de bronce con la venezolana Yohelis Valera, pero no pudo ganar.

Jorge Andi apoyó su participación desde las grades y, apenas se conoció el resultado, fue el primero en consolarla. “Eso me sorprendió porque recién nos conocíamos y me enamoró que me apoyara. Ya con eso me di cuenta de que quería algo conmigo”, admitió la joven.

El ecuatoriano compitió al día siguiente, pero solo pudo llegar hasta la segunda ronda: el argentino Jorge Llano lo venció en la disciplina de lucha libre, en los 86 kilogramos. Como era de esperarse, Samira presenció la pelea y, debido a que terminó lesionado, se ofreció a ayudarlo. “Primero le hice un masaje y luego lo acompañé al departamento médico. Me gustó que a pesar de su lesión terminó su pelea y no se rindió”, aseguró a Extra.

Le pidió matrimonio en la clausura de los Juegos Suramericanos

El día de la clausura de los Juegos Suramericanos, el 15 de octubre, los más de 4 mil 500 deportistas fueron invitados a una reunión de integración en una discoteca de Asunción. Los luchadores estuvieron juntos en todo momento y el ecuatoriano le pidió de pronto que sea su novia.

La sorpresa no terminaría ahí, pues luego tomó una de sus manos, se arrodilló y le pidió matrimonio delante de los deportistas de otras nacionalidades. “Acepté, le di un beso y todos empezaron a gritar como si hubiéramos ganado la lotería”, contó la paraguaya.

La flamante pareja pretendió casarse ese mismo sábado en la noche, pero no fue posible, por lo que esperaron hasta el día siguiente.

El matrimonio civil contó con la participación de familiares cercanos de los deportistas y, después de lucir atuendos elegantes, se desprendieron de estos para aparecer con sus indumentarias deportivas. Cabe indicar que no hubo luna de miel, pues Andy tuvo que regresar a su país.

¡AMORES SURAMERICANOS!



Se conocieron hace unos días en @asu2022oficial y este domingo se casaron en el Registro Civil San Pablo, Asunción. Los luchadores Jorge Andy Tiwi (86 kg.) de Ecuador y Zamira Lezcano (57 Kg.) de Paraguay hicieron posible "El sueño de todos".@odesurmedia pic.twitter.com/2OExgSJhLd — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) October 17, 2022

Andy Tiwi es estudiante de la carrera de Derecho en su país, según indicaron medios locales, mientras que Samira se graduará del colegio a fines de noviembre de este año. La pareja permanecerá distancia dos meses y luego la paraguaya se irá a vivir con su flamante esposo a Ecuador.

