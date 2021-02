Reddit es, sin lugar a dudas, la red social del momento. Este sitio web de marcadores sociales y agregador de noticias donde los usuarios pueden añadir texto, imágenes, videos o enlaces, además de votar a favor o en contra del contenido, haciendo que aparezcan en las publicaciones destacadas, se ha convertido en una fuente casi inagotable de historias verificadas que se vuelven virales en cuestión de minutos, especialmente las compartidas en el subreddit /r/AmITheAsshole, también conocido como AITA.

Precisamente, en una publicación con fecha del 23 de febrero, el usuario u/theomelette_ intentaba descubrir si era o no un idiota por rehusarse a prepararle más comidas a su novia después que se quejara por su forma de cocinar, pero varios integrantes de esta comunidad en línea ayudaron a este joven de 26 años a atar los cabos sueltos y percatarse que su pareja, con la que convive desde hace dos años y con la que ha tenido sus altibajos a lo largo de su relación sentimental, en realidad estaba embarazada.

“Ambos trabamos mucho, así que ambos hemos estado muy malhumorados y fastidiados. Especialmente mi novia que me ha criticado un par de veces y ha estado de muy mal humor”, comenzó su relato el autor de la publicación en Reddit en la que exponía su caso. “En los últimos días, lo que realmente la ha enfurecido es mi cocina. Por lo general, soy yo quien prepara el desayuno, prepara el almuerzo y la cena”, agregó, recalcando que “literalmente” cada vez que se ha parado frente a la estufa, ella lo único que ha hecho fue criticarlo.

Desde quejarse “de lo mal que huele”, darle “lata por usar cosas que obviamente han salido mal según ella” o “decir que sabe a diablos, que ni siquiera terminará de comerlo”, el joven ventiló su frustración porque parece que él ha sido el encargado de la cocina desde hace mucho tiempo y no había tenido ningún tipo de problema con ella. Una mañana, según relató, estaba preparando un omelette y se enojó tanto por sus palabras que arrojó los huevos a la basura, diciéndole que ya no iba a volver a cocinarle nada nunca más.

“Heme aquí, sentado en casa preguntándome si fui un idiota por perder mi compostura y decirle que ya no iba a cocinar para ella”, agregó como corolario de su testimonio que publicó en Reddit , esperando que los usuarios le ayudaran a decidir si hizo bien o mal al tomar tan radical decisión; sin embargo, lo que recibió a cambio fueron comentarios en los que le pedían más información sobre la parte en la que mencionó que su comida olía mal y el sabor que tenía para ella cuando la probaba.

“¿Estás seguro que no está embarazada?”, fue la pregunta que le hizo el usuario u/SnowFallenMemories, a la que el autor del relato en Reddit dijo que “realmente no había pensado en eso”. A esta interrogante le siguieron varios comentarios que partían desde la experiencia personal, especialmente de mujeres, que dijeron que, durante el embarazo, el sentido del olfato se vuelve loco ya que no pueden tolerar ciertos olores y algunas de las cosas que suelen disfrutar, las enfermaban durante mucho tiempo.

En una actualización a su historia , u/theomelette_ precisó que tanto él como su pareja se ofrecieron disculpas mutuamente por comportarse de esa manera y deslizó la posibilidad de que ambos se encontrarían en la dulce espera. “Mi novia llegó a casa y decidí abordar sus problemas con los olores. Estoy aquí rezándole a Dios que no me arranque la cabeza por insinuar que solo se enfadó por sus ‘hormonas’”, escribió. Afortunadamente, nada de eso ocurrió y una prueba positiva de embarazo después, las dudas se disiparon.

Los alegres, pero asustados novios ahora tienen las respuestas que tanto buscaban para los problemas que ambos atribuyeron al exceso de carga laboral, como el por qué la comida perfectamente preparada puede tener mal sabor para la futura madre o la razón por la que estaba tan irritable. Además, varios extraños en Internet podrán ufanarse de que ayudaron a una pareja a darse cuenta de lo que estaba pasando antes que ellos mismos lo descubrieran. ¡Que sean felices y que coman perdices!