Los animales, hoy en día, causan furor en las redes sociales por las cosas que hacen. Esta vez, hablaremos sobre Dexter, un perro que huyó de un hotel para mascotas y volvió a su casa, ubicada en Kansas (Estados Unidos), sin problemas. ¡No cabe duda de que es todo un aventurero!

¿Por qué Dexter no estaba con sus propietarios?

El New York Post informó que los dueños del can, Jeremy y Sarah Hensen, habían llevado a su amigo de cuatro patas a un hotel exclusivamente para cachorros. Ellos decidieron que él se hospedara ahí por unos cinco días debido a que se iban a ir de vacaciones a Las Vegas.

Los propietarios del perro creyeron que no había posibilidad de que él llegara a escaparse, pero se equivocaron. La cámara Ring, que instalaron en la entrada de su casa, les notificó que Dexter estaba intentando ingresar a la vivienda. Él lloraba porque nadie acudía a su llamado.

En esta imagen se aprecia a Dexter intentando ingresar a su casa. (Foto: Storyful Viral / YouTube)

“Ambos dijimos: ‘¡Dios mío, ese es Dexter!’”, contó Jeremy, en diálogo con Inside Edition, según la citada fuente. El hombre trató de calmar a su mascota a través del altavoz Ring, mientras esperaba que el personal del hotel fuera a rescatarlo.

El perro extrañaba bastante su hogar y a sus dueños. De acuerdo a Jeremy, Dexter habría tenido que escalar una cerca de 6 pies para escapar y después viajar unas 2 millas para finalmente llegar a casa.

Dexter logró ser rescatado

“Obviamente, él no entendió el hecho de que nos habíamos ido, solo pensó que estábamos en casa. Y se toma muy en serio su trabajo de protegernos”, recalcó el propietario. A Sarah y a Jeremy no les sorprendió que el can haya encontrado el camino a casa, pues lo consideran “muy inteligente”. Afortunadamente, no le pasó nada malo. Dexter pudo ser rescatado por el personal del hotel, según el video que difundió el canal de YouTube llamado Storyful Viral.

