Sarah Mangat es una mujer de Canadá que ha sorprendido al mundo entero luego de que se divulgara su historia. Resulta que ella se convirtió en madre de gemelos tiempo después de haber encontrado a un donante de esperma a través de Facebook.

El medio estadounidense People, citando a SWNS, informó que Sarah decidió ser madre en julio de 2020. Ella esperaba trabajar con un banco de esperma, pero el proceso no le agradó. Es por eso que decidió hacer una búsqueda en las redes sociales.

“En el banco de esperma, solo puedes conocerlos cuando tu hijo cumpla 18 años, pero quería conocer a la persona antes de eso”, aseveró, siempre según la citada fuente. La mujer, eventualmente halló un grupo de Facebook llamado ‘Canadian Sperm Donors’, donde conoció a un hombre.

“Casi me da un infarto cuando me dijeron que había dos”

Luego de que ambos se hicieran pruebas genéticas y controlos de ITS, se conocieron en persona en febrero de 2021. Aquella reunión salió bien y por eso ella aceptó que el sujeto sea el donante de esperma. Eventualmente, se llevó una gran sorpresa cuando le comentaron que iba a tener gemelos. “Casi me da un infarto cuando me dijeron que había dos”, recordó.

Aquel embarazo tuvo complicaciones. Y es que a Sarah le indicaron que estaba en riesgo de tener un parto prematuro o un aborto espontáneo debido a su cuello uterino corto. Pero no estuvo sola, ya que el donante de esperma la acompañó en esos momentos difíciles.

Los gemelos nacieron con solo 27 semanas

“De hecho, nos hicimos muy buenos amigos porque él se mantuvo conmigo durante todos mis problemas de fertilidad”, recalcó la mujer, que llegó a dar a luz el 30 de abril de 2022 en el Hospital Mount Sinai en Toronto. Aquel día, nacieron, con solo 27 semanas, los gemelos Elora y Addison, quienes tuvieron una serie de problemas de salud.

Es por eso que los bebés permanecieron en el nosocomio durante más de dos meses. Lo bueno es que pudieron sobrevivir a esa experiencia. Sarah ahora está muy contenta porque puede compartir con sus hijos en casa.

