Hay ocasiones en que los padres se alarman cuando ven sufrir o llorar a sus hijos, más aún si son picados por un insecto desconocido, algo que podría volverse peligroso al provocar náuseas, vómitos o fiebre. Esta es la historia de una niña de 8 años llamada Lara que fue llevada de emergencia a un hospital de Argentina donde fue atendida por un médico de guardia quien no solo la revisó, sino que le dejó una peculiar receta médica con “ravioles y helado”. El tierno gesto llenó de felicidad al padre Diego Restucci quien no dudó en realizar un agradecimiento al personal médico que, a pesar de luchar contra la pandemia de COVID-19, no deja de tratar a los niños de la mejor manera. Su relato en Twitter rápidamente se volvió viral.

Todo sucedió durante sus vacaciones y tras la urgencia llegaron al Hospital Municipal Ramón Carrillo el pasado 11 de enero, en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires.

“Anoche tuvimos que correr a Monte Hermoso porque a Lara le picó un bicho desconocido. En el hospital Ramón Carrillo nos atendió un médico de guardia, imagino que sobrepasado por el trabajo en plena pandemia. Pero el tipo con mucha paciencia y simpatía nos tranquilizó”, escribió en su cuenta de Twitter @elrestu.

La receta médica más tierna

El hombre argentino que se indentifica en la red social como músico y comunicador agregó que “no tengo palabras de agradecimiento que alcancen. Nos sacaron los miedos y nos despertaron sonrisas tipos y tipas que no duermen por horas en plena pandemia, estando ahí, al frente de las desgracias y los miedos”.

Diego Restucci resaltó la gran labor de los médicos y les expresó sus mejores deseos por haber tranquilizado a su niña y brindado una receta médica muy particular: “Como no se cómo agradecerles directamente a los miembros del hospital Ramón Carrillo de Monte Hermoso, lo hago mediante @SaludBAP. Gracias. De corazón. No maltratemos a aquellos que nos cuidan, ni siquiera en la desesperación. ¡Gracias doc por los ravioles con helado!”.

El buen trato del médico

El padre, que no reveló el nombre del médico, también contó un poco de lo que vivieron mientras estaban en el hospital.

“Nos atendió un médico de guardia, imagino que sobrepasado por el trabajo en plena pandemia. Pero el tipo con mucha paciencia y simpatía nos tranquilizó. Atendió a Lara con mucho amor, le dio corticoides en gotitas (”para no pincharla”) y nos recomendó que esperemos una hora para volver a revisarla. Gracias al cielo, todo fue bien”, escribió el 12 de enero.

La familia permaneció en el hospital y “luego de una hora y piquito volvieron a revisar a Lara. Y ese médico grandote, de pelo largo y tatuado, un maorí bonaerense, le dio el alta no sin antes recetarle -¡en papel!- ravioles y helado de chocolate”.

Reacciones en Twitter

La historia de Lara y su padre Diego Restucci se viralizó rápidamente en Twitter y diversos medios argentinos rebotaron la información destacando la gran labor y calidad humana del médico que atendió a la pequeña por la picadura de un insecto.

“Muchas gracias por dar a conocer lo que nos pasó, porque es solo una excusa para aplaudir al personal del hospital y al Doctor Cerrudo, el maorí bonaerense que tan bien atendió a mi hija”, escribió el padre en su cuenta personal.

Tras “volverse viral”, el padre respondió a las interrogantes de los usuarios de Twitter quienes quedaron preocupados por saber si la receta médica se había cumplido como debía de ser, algo a lo que respondió con un “¡¡¡¡Por supuesto!!!!”, tal como registra el medio ‘Crónica’.