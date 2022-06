Chloe Barnard, una joven británica de 29 años sufre una extraña enfermedad que le provoca brotes de amnesia cada dos meses. Cuando se despierta, no recuerda nada de lo que ha hecho en los últimos años y es incapaz de reconocer a su novio, amigos y familiares.

La mujer, originaria de Melton Mowbray, un municipio del Reino Unido, sufre una severa amnesia, la cual provoca que a menudo se despierte creyendo que es una niña. En una ocasión pensó que James, su pareja desde hace 9 años, la había secuestrado.

La memoria de Chloe generalmente regresa al cabo de 24 horas, pero James debe calmarla con ayuda de sus padres: Trish, de 49 años, y David, de 56.

“Puedo volver a tener cualquier edad. He vuelto a tener 6 años. Eso fue horrible”, dijo la joven en conversación con el medio británico Mirror. “Una noche, James y yo tuvimos una discusión que no fue la gran cosa, pero me había ido a la cama porque estaba molesta con él y algo me despertó. Bajé las escaleras y había una escalera, no reconocí la casa pero pensé ‘debe ser mía porque hay una escalera y solo tengo 6 años’”.

“Mi pareja estaba en el sofá con el perro, que yo no sabía que era mío. Me senté en las escaleras y dije ‘¿quién eres tú y quién es el perro? Quiero a mi mami y a mi papi’”, recordó. “Traté de llamar a la policía, pero me quitó el teléfono. No quería que me tocara. Tomé una llave inglesa para saber que podía lastimarlo si era necesario”.

Tras ello, James logró calmar a Chloe diciéndole que conocía a sus padres. “Los llamamos y nos lo explicaron y cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba totalmente bien”, agregó la joven.

En otra ocasión, tuvo un nuevo episodio mientras iba en el camión de su novio. Creyó que la estaba secuestrando, pero recordó que había conversado con su madre, quien le dijo que ellos estaban comprometidos. “Volví a dormir y cuando me desperté estaba bien”, dijo.

almost a real life 50 first dates... woman wakes up thinking she's 6, or 16, and tries to get strangers to call the cops on her partnerhttps://t.co/yTTwWWTTLT — elizabethany [eb] (@luvelizabethany) June 28, 2022

Un episodio de amnesia cada dos meses

Chloe tiene un episodio de amnesia cada dos meses, y este ocurre generalmente por el estrés o la falta de sueño. Los médicos sospechan que puede estar relacionado con un derrame cerebral que tuvo cuando tenía 19 años.

Fue diagnosticada en 2018 después de un viaje, cuando, de un momento a otro, no pudo reconocer a su novio de cinco años, había olvidado cómo conducir y asumió que todavía estaba con su expareja.

Chloe cree que el cansancio y el estrés juegan un papel importante, por lo que intenta dormir lo suficiente y mantenerse lo más tranquila posible, pero sabe que podría tener un episodio en cualquier momento.

“El consultor me dijo que normalmente solo sucede dos veces en la vida de una persona, pero sucede cada dos meses [para mí]. Cuanto más duermo, más me tranquiliza y dicen que el estrés es un factor. No están seguros de si existe una conexión con mi accidente cerebrovascular, pero, de ser así, tomó seis años para que comenzara a ocurrir”, señaló.

“Solo tengo que lidiar con eso, pero te destroza, puede llevar una semana entera recuperarte”, concluyó. “James lo maneja muy bien, pero le preocupa”.

Qué es la amnesia

La amnesia supone la pérdida de la memoria, por ejemplo, de hechos, información y experiencias. Si bien el hecho de olvidar la identidad es un recurso argumental frecuente en las películas y la televisión, no suele ocurrir con la amnesia en la vida real, señala el portal mayoclinic.org.

Por el contrario, las personas con amnesia (que también se conoce con el nombre de «síndrome amnésico») suelen saber quiénes son. Sin embargo, pueden tener dificultades para incorporar información nueva y para generar nuevos recuerdos.

La amnesia puede ser la consecuencia de un daño a regiones del cerebro que son esenciales para el procesamiento de los recuerdos. A diferencia de un episodio pasajero de pérdida de la memoria (amnesia global transitoria), la amnesia puede ser permanente.

No existe un tratamiento específico para la amnesia, pero las técnicas para reforzar la memoria y la asistencia psicológica pueden ayudar a las personas con amnesia y a sus familias a enfrentarla.

