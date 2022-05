Uno de los días más importantes de los padres es cuando se gradúan sus hijos. En Estados Unidos, una joven de origen mexicano tuvo un gesto conmovedor con sus progenitores luego de obtener doble bachillerato: les colocó una estola y birrete como muestra de reconocimiento. El video se hizo viral en TikTok y aquí te contamos la historia.

Carolina Saavedra consiguió graduarse en la Universidad Caldwell de Nueva Jersey, luego de cuatro años y medio de estudios. La licenciada en Arte y Psicología de 23 años publicó un video en su cuenta de TikTok (@caro.saav) para reconocer la labor que realizaron sus padres y miles de usuarios se conmovieron.

Luego de la ceremonia, la joven de orígenes mexicanos se acercó a sus padres y tuvo un gesto que los emocionó hasta las lágrimas: les colocó a ellos una estola y un birrete que eran parte de su indumentaria.

“Yo siempre he querido hacer algo para mis papás, y por eso compré una estola, y la universidad nos dio el birrete, y se los quise dar a ellos” dijo la joven, según reproduce Telemundo.

“Este diploma es mío, pero es de ellos también, porque lo logramos juntos”, añadió.

Sus padres llegaron a Estados Unidos hace 25 años

Alejandra y Everardo, los padres de Carolina, llegaron a Nueva Jersey, Estados Unidos, hace 25 años, provenientes de Puebla, México. El hombre trabajó durante ese tiempo en un restaurante como mesero, cocinero y otros oficios, pero poco antes de iniciarse la pandemia de la Covid-19 el exdueño del restaurante le pidió que se encargara del negocio en la Gran Manzana, según explica Telemundo.

Everardo es ahora dueño de Andy’s Restaurant en Highland Falls, mientras que su madre Alejandra es ama de casa.

La joven recalcó que sus padres siempre la motivaron a seguir con sus estudios. “Mi mamá siempre me decía, ‘tú puedes’, y mi papá, cuando se levantaba a las 4:00 a.m. para ir a trabajar y me veía estudiando, se despedía diciendo, ‘ponte las pilas’”, refirió.

A la graduación de Carolina también acudieron sus tres hermanos.