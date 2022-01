El conmovedor relato de Kimberly Hayes, quien casi pierde la vida por insuficiencia cardíaca, está impactando en las redes sociales. La mujer creyó que estaba saludable hasta que descubrió que sus problemas de salud eran más graves. En las siguientes líneas, conoce su historia que rápidamente se viralizó.

Cuando estaba alistando todo para una conferencia de prensa al aire libre en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en agosto de 2019, la temperatura corporal de Kimberly se elevó. “Me estaba hundiendo”, recordó Hayes.

Cubierta de sudor, Kim, consultora sin fines de lucro, recibió la asistencia de una persona, que la ayudó a sentarse en una silla. Minutos después, ella se derrumbó y la trasladaron al Hospital Presbiteriano.

Kimberly Hayes colapsó y fue llevada al hospital más cercano. (Imagen referencial; Pixabay)

Alerta médica

Desde 2022, Hayes ha tenido hipertensión y le diagnosticaron diabetes en 2017. Ella, que no había tomado los medicamentos con regularidad por su apretada agenda, pensó que su salud marchaba bien. Pasaba gran parte de su día en reuniones, en conferencias telefónicas y viajando.

“Levantaba la vista a las 8 pm y no había comido. Entonces, si no he comido, no puedo tomar la medicación. También fue una combinación de sentir que realmente no los necesito y que los medicamentos a veces pueden provocar otros efectos secundarios”, explicó Kim al portal Today.

Resultados de las pruebas médicas

Una que vez Kimberly Hayes ingresó al hospital, le realizaron exámenes médicos y el cardiólogo le reveló que presentaba una enfermedad del hígado graso y estaba comenzando a experimentar insuficiencia cardíaca. La noticia devastó a la mujer.

“Nunca antes me habían hospitalizado. Estaba cerrando el círculo con el hecho de que mi cuerpo realmente se estaba apagando”, sostuvo Kim.

Aprendió la lección

Sin embargo, Hayes cambió su alimentación y, desde su hospitalización, está cumpliendo las indicaciones médicas. Además, Kimberly duerme lo suficiente y se hidrata con agua en lugar del ginger ale que alguna vez adoró. Si bien su agenda continúa recargada, la mujer pone la salud como prioridad.

“Espero que otras mujeres escuchen mi historia y se inspiren para que las examinen. Realmente aprendí que tienes que escuchar a tu cuerpo. No podemos, como mujeres, esforzarnos demasiado”, comentó Kim Hayes.