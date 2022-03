Helena Smythe es una joven de 23 años que asegura haber perdido años de su vida debido a una extraña condición que la afecta desde que es una niña. Ella sufre de hipersomnia, una rara enfermedad que le produce una necesidad insaciable de dormir y que la obliga a tomar varias siestas en el día de tres o más horas.

Esta condición, también conocida como somnolencia diurna excesiva, puede causar irritabilidad, pérdida de apetito, lentitud para pensar o hablar y dificultades para memorizar. Y aunque no pone en peligro la vida de la persona enferma, sí afecta su desempeño diario.

“Tengo un apetito insaciable por dormir y aunque algunas personas simplemente pueden ayudarse con un café o un poco de cafeína, eso no funciona para mí”, dijo Helena en conversación con el medio británico The Sun. “Tengo que dormir la siesta todos los días, y 20 minutos o media hora no es suficiente. Tiene que ser dos o tres horas a la vez”.

“El síntoma principal es que me siento excesivamente somnolienta durante el día, sin importar cuánto duerma por la noche”, agrega.

Helena cuenta que ha vivido con hipersomnia desde los 12 años, y explica que vio “perderse” su adolescencia y cómo sufrió durante su juventud.

“Faltaba a la escuela, tuve que cancelar eventos sociales o incluso me quedé dormida durante un examen de nivel A”, recuerda. “No puedo decirte cuánto me perdí cuando era adolescente. He perdido tantos años por dormir”.

Foto: Royal Papworth Hospital

Una luz al final del túnel

Algunas personas desarrollan hipersomnia como resultado de una condición médica, como apnea del sueño, Parkinson o insuficiencia renal; sin embargo, en el caso de Helena, los médicos no han podido determinar la causa de su condición.

Esta enfermedad no tiene cura y la afección se puede controlar solamente con medicamentos.

Helena debe comenzar pronto un trabajo de tiempo completo y asegura estar nerviosa porque su necesidad de dormir puede afectar su trabajo.

Actualmente, participa en estudios del sueño en el Royal Papworth Hospital de Cambridge, y dijo que la medicación que recibe la está ayudando parcialmente.

“Me dan medicación que ayuda a aliviar mis síntomas y aunque no ha eliminado el problema por completo, mi calidad de vida es mucho mejor y puedo seguir después de haber tenido un nivel mucho más ‘normal’ de dormir”, señala. “Mi consejo para las personas es que la salud del sueño debe tomarse en serio. Debería ser tan importante como comer la comida adecuada, no beber demasiado alcohol, no fumar y hacer ejercicio físico”.

“Algunos de los consejos que me han funcionado han sido mejorar la higiene del sueño y, en particular, establecer una rutina adecuada al acostarme y despertarme a la misma hora todos los días”.

La ‘higiene del sueño’ implica mantener el dormitorio lo más relajante posible, para así facilitar el quedarse dormido. Por ejemplo, bajando la intensidad de las luces o evitando las pantallas de celulares o computadoras.

¿No puede dormir? Pruebe con estos consejos

Todo el mundo tiene problemas para dormir en algunas ocasiones. Pero si esto sucede a menudo, la falta de sueño puede afectar su salud y hacer que sea difícil sobrellevar el día, señala el sitio MedlinePlus.

Algunas cosas que puede hacer para quedarse dormido con más facilidad: