Además de ser una influencer muy solicitada, Antonela Roccuzzo dedica una parte importante de su tiempo en el gimnasio y cada vez que tiene la oportunidad comparte sus rutinas en sus redes sociales. En las últimas horas, la esposa de Lioonel Messi encendió las redes sociales por grabar parte de su calentamiento y hacerlo público.

Durante la Copa América, Antonela Roccuzzo y sus hijos han estado presentes en los escenarios donde jugó la selección argentina para apoyar a su esposo Lionel Messi. En el duelo frente a Canadá, por ejemplo, se hizo viral una publicación amorosa en la que felicitaba al ‘10′.

De regreso a su mansión de Miami, la rosarina retomó su rutina de entrenamiento y el último jueves encendió las redes sociales por mostrar parte de los ejercicios en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 40 millones de seguidores.

Sentadillas y caderas

En una de sus historias, Anto hizo una rutina de sentadillas y cadera, algo que sorprendió a los usuarios. No fue el único ejercicio. La influencer de 36 años trabajó la pelvis en una máquina de musculación con un conjunto de calza corta y top negro.

Tras viralizarse las imágenes, muchos usuarios mostraron su ‘respeto’ a Lionel Messi de una manera particular. “Respetamos a la mujer de Messi más que a las nuestras”, No hay nada más que ver acá”, “No hay manera de que me atraiga, imposible”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios, por el contrario, criticaron a la esposa de Messi por exhibirse ante “extraños”. “La esposa de Messi se aburrió y sintió la necesidad de grabar su sesión de gimnasio”, “La necesidad de atención en línea se está convirtiendo en un problema serio”, “Todavía no entiendo el sentido de grabarse mientras se ejercita”, fueron algunos de los comentarios.