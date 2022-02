La llegada de la pandemia del coronavirus a inicios de 2020 hizo que millones de personas alrededor del mundo no solo se queden metidas en sus casas, también hizo que se masificara el uso de diversas tecnologías para mantenernos comunicados; una de estas fueron las videollamadas, las cuales se convirtieron en el pan de cada día durante al aislamiento. Sin embargo, la historia de estas dos hermanas en España llevó al extremo esta forma de entretenerse y, por poco, pudo acabar sumamente mal de forma innecesaria, y cuyo relato se convirtió en tendencia de redes sociales como Twitter.

El suceso fue compartido en la mencionada plataforma virtual por la usuaria @spookywinx donde se pueden ver unos minutos de conversación con su hermana, en la cual deciden realizar una dinámica que consistía en colocar el smartphone encima de diversos electrodomésticos del hogar ¿Con qué finalidad? Para que tuviera la sensación de estar junto a la otra.

Así lo describió en el post: “Mi hermana y yo estábamos en videollamada y le dije que me metiese en los aparatos de la casa; ejemplo, me metió en la nevera y en una olla y luego me metió en el microondas y me dice ‘¿Quieres ver cómo se dan vuelta?’ y yo: ‘Que no, no, no, no’ y, de pronto’, se colgó”.

Todo va en orden, ambas se muestran muy a gusto, pero, todo comenzó a tornarse un tanto “turbio” cuando llegó la hora de colocar el celular sobre el horno microondas; entonces surge una pregunta que parecía en broma: “¿Quieres ver cómo da vueltas?”, pero la respuesta no llegó a tiempo.

¿Qué sucedió? Esto nos enteramos por la publicación hecha por Lula aka Popi Callejera, donde la imagen se ve borrosa, para luego desaparecer la conexión por completo, por lo que la hermana preguntó por WhatsApp: “Martina, dime que no (lo) has puesto (en) el microondas de verdad”, pero el mensaje no se llegó a recibir.

Su historia no tardó mucho en convertirse en viral, llegando a obtener más 65 mil reacciones tanto en retweets y likes; sin embargo, en los comentarios, no pocos usuarios aseguraron que la pérdida de conexión no tiene que ver con el hecho que el celular fuese puesto dentro del microondas en pleno funcionamiento.

Uno de los usuarios escribió lo siguiente: “Un microondas es una jaula de Faraday: al cerrar las puertas, las ondas electromagnéticas no pueden salir o entrar. Al cerrar un móvil dentro, su señal Wi-FI o 4G se corta en seco. Es por ello que se colgó la llamada. Pero, si después encendió el microondas, adiós móvil”.

Un día después que se hiciera la publicación, la joven actualizó información sobre su caso con un final feliz para ambas: “Mi hermana solo se había quedado sin cobertura, pero se fue a la cama y decidió contestarme mucho más tarde y yo creyendo que, de verdad, había puesto (el celular dentro del) microondas”, sentenció.