Tener una cita resulta especial para muchas mujeres, más aún cuando es la persona con la que vienes saliendo hace un tiempo y te hace ilusión sorprenderla o recién están empezando una relación. Para esa ocasión se suele llevar el mejor atuendo o aquella vestimenta que te hace sentir cómoda y refleja tu personalidad. Esto es lo que pensó Nikki Jabs quien usó su cuenta en TikTok @nikki.jabs para narrar el terrible momento que vivió luego que su acompañante decidiera pedirle un taxi y mandarla a su casa de regreso porque no le gustó la ropa que se puso. Su relato lleno de dolor e impotencia se volvió viral y activó todo tipo de reacciones de quienes se solidarizaron con ella y le pidieron no volver a verlo en su vida, por más que él le había dicho que estaba “perdidamente enamorado de ella”.

La chica de Michigan, Estados Unidos, usó TikTok para compartir una serie de videos en los que contó todo lo que pasó aquella noche. El clip comienza con imágenes de ella en un vehículo y en el texto superpuesto se puede leer lo que ocurrió tras encontrarse con Greg, a quien conoció en una app de citas y quien era su novio desde hace tres semanas

“Dije: ‘Llevaré esto puesto para la función o me voy a casa’. Él dijo: ‘¿Puedo llamarte Uber?’”, escribió para luego poner “Así que estoy en un Uber”.

Cuestionable reacción del hombre

Según lo explicado por Nikki, ella llegó a un restaurante para encontrarse y luego ir a una reunión con compañeros del trabajo de él. Rápidamente fue cuestionada por el hombre sobre el look elegido: un pantalón de cintura alta, un top corto negro que apenas mostraba su abdomen y una chaqueta fucsia. Luego que ella se pusiera firme en que esa era la ropa con la que se sentía cómoda y veía bien, él no tuvo peor respuesta que pedirle que regrese sola a su casa en un taxi.

En otro video donde aparece llorando, la joven indicó en un texto que “en estos momentos sonrío pero también trato de no llorar”, pues “él estaba demasiado ‘avergonzado’ para que lo vieran conmigo con este atuendo, así que me mandó a casa y fue a la reunión sin mí”, mientras la recién estrenada canción ‘All Too Well’ de Taylor Swift sonaba de fondo con la letra, “Al carajo el patriarcado”.

Indignación en su video

Al llegar a casa después de tan terrible experiencia, Nikki grabó otro video en TikTok contando que “estoy tan triste porque pasé tanto tiempo para lucir bonita y él me envió a casa en un Uber. ¿Quién hace eso? Me envió a casa con un extraño un viernes por la noche”.

Sin poder contener las lágrimas, la mujer explicó que pasó 40 minutos peinándose y maquillándose para impresionar y que esta no era la primera vez que él comentaba sobre su apariencia: “Todo comenzó con pequeños comentarios aquí y allá durante las últimas semanas, como: ‘¿Por qué llevas tacones? Me gusta cuando usas tenis. ¿Por qué llevas tanto maquillaje? Me gusta cuando eres natural’”.

Nikki Jabs tenía tres semanas de relación y este es el atuendo que lució la noche en que su novio se sintió 'avergonzado' al verla. (Foto: @nikki.jabs / TikTok)

Apoyo en TikTok tras lo sucedido

Nikki también contó en un video que tuvo que volver a verlo pues ya estaban viviendo juntos y había dejado su laptop en la casa. Él le suplicó que se quedara. “Trató de abrazarme y le dije que no. No lo toqué y no me quedé”. Ella decidió terminar la relación

La sabia actitud de la joven fue aplaudida en TikTok y recibió decenas de comentarios felicitándola por no haber cedido ante una persona tóxica y que critica su forma de vestir.