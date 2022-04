Muchas veces la preocupación por llegar a tiempo al trabajo provoca descuidos. En Argentina una mujer no se percató que estaba yendo a su centro de labores con zapatos del mismo modelo, pero de diferentes colores. Los pasajeros del subterráneo advirtieron su error y, lejos de culparse, bromeó con lo sucedido en Twitter. La historia se hizo viral.

La protagonista de esta historia es la usuaria de Twitter @donia_trump, quien compartió la peculiar publicación el último viernes 8 de abril. “Ustedes ríanse que yo me quiero matar. Estas cosas pasan por levantarse 6:30 y buscar las cosas a tientas para no despertar a nadie”, escribió la mujer. “¿Cuándo me di cuenta? en el subte, mientras todas las miradas iban para el mismo lado”, continuó.

Dos fotografías acompañaban el tuit y en ellas se podía apreciar que la mujer se había puesto la bota de color marrón y la otra de color negro.

Ustedes ríanse que yo ME QUIERO MATAR.

Estas cosas pasan por levantarse 6:30 y buscar las cosas a tientas para no despertar a nadie.

Cuándo me di cuenta? en el subte, mientras todas las miradas iban para el mismo lado. pic.twitter.com/46unyZj107 — Doña Trump (@donia_trump) April 8, 2022

La publicación se hizo viral en Twitter y alcanzó los 50 mil likes. Además, los usuarios de la red social se pusieron en los zapatos de la mujer, aunque se lea irónico, y compartieron sus experiencias similares.

Un azul y un negro, yo no me di cuenta, fueron mis estudiantes los que descubrieron mi zapatos pic.twitter.com/FPgJKTXen5 — Carolina Vaca (@caromafy) April 8, 2022

¿Qué es un subterráneo en Argentina?

En 1913 fue inaugurado en Argentina el metro de Buenos Aires, popularmente conocido más como ‘subte’, convirtiéndose así en el primer sistema de transporte subterráneo de Iberoamérica y de todo el hemisferio sur, de acuerdo con el sitio disfrutabuenosaires.

El ‘subte’ está formado por 6 líneas y 85 estaciones. Actualmente se encuentra en proceso de expansión.