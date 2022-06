A sus 26 años, un joven, aparentemente de Estados Unidos, tiene 2 trabajos remotos a la vez y en secreto. Todo con el fin de alcanzar sus objetivos financieros. Él, en diálogo con Insider, solicitó que su nombre no sea revelado, al igual que el de sus empleadores, razón por la cual el citado medio lo llamó Fayette Woods. Esta es su sorprendente historia que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales.

El muchacho debe pagar la matrícula universitaria de su esposa, estar al día con sus facturas y ahorrar para jubilarse a los 60 años. Es por esa razón que, además de ser gerente de cuentas de tiempo completo en una empresa de software, vende muebles para un minorista.

Lo curioso es que él labora en esos dos trabajos durante las mismas horas y sin que sus empleadores lo sepan. “En esta economía, no puedes arreglártelas con un solo ingreso”, sostuvo el joven a Insider, quien también recalcó que el hecho de que cumpla sus labores de manera remota le permite evitar que lo atrapen. Ello fue solo posible debido a la pandemia.

Fayette Woods está próximo a ganar más de 160 mil dólares en la compañía de software este año, incluyendo la comisión, pero también espera ver un aumento salarial de 40 mil dólares. Desde que comenzó a tener 2 empleos en noviembre pasado, ha pagado todas sus deudas de tarjeta de crédito y ahora planea empezar un negocio propio con el dinero adicional.

El horario que tiene con 2 trabajos remotos

“Parece que es mucho trabajo, hacer dos trabajos, y el primer mes es difícil porque tienes que encontrar el equilibrio”, señaló. “Pero una vez que superas esa fase, se convierte en parte de tu vida cotidiana”, agregó después.

De 7 am a 10 am, Fayette Woods trabaja para la empresa de software. De 10 am a 2 pm, cumple sus funciones en la mencionada compañía como también con el minorista de muebles. Finalmente, de 2 pm a 4 pm, labora solo para la empresa de software. El joven manifestó que no tiene un título universitario, por lo que se le es imposible estar en 2 puestos de trabajo donde se gana 150 mil dólares a más al año.

¿De qué se arrepiente el joven?

Fayette Woods solo se arrepiente de una cosa. Y esa es haber renunciado brevemente a su trabajo en la empresa de software en 2020 para laborar en otra compañía. En esta última, el acabó siendo despedido después de 6 meses, por lo que volvió a la empresa de software, recalcando que era “una bendición disfrazada”.

El consejo que brinda a la personas

“Ciertas empresas esperan mucho de ti y se ven bien en el papel”, sostuvo. “En lugar de dejar un trabajo que te gusta, agrega un segundo trabajo”, aconsejó el joven, cuya historia es tema de conversación en varias redes sociales.