Quedarse más tiempo después del horario laboral es algo que a veces solemos hacer cuando no podemos completar los asuntos pendientes durante la jornada o queremos adelantar trabajo para el día siguiente, pero en el caso de una mujer se enteró que se quedaba más tiempo del stablecido porque su jefe adelantaba los relojes de su centro de labores, lo que significaba que durante bastante tiempo estuvo trabajando “gratis” para la empresa a la que pertenece.

Al compartir su relato en Reddit, la autora de la publicación –cuya identidad se mantuvo en el anonimato – reveló que empleador esperaba que ella siempre llegara 15 minutos antes de su hora de entrada los días que le tocaba venir a trabajar, cosa que religiosamente hacía y dejaba registrado al marcar su ingreso ni bien arribaba a las instalaciones; sin embargo, posteriormente se percató que los relojes habían sido alterados por lo que su jornada cambió de 6:45 a.m. a 7 a.m.

¿Qué ocasionó este cambio? Simple: la mujer perdía 15 minutos de paga todos los días, por lo que decidió que, si no le iban a pagar por ese tiempo adicional, dejar de ir tan temprano y registrar su ingreso a las 7:00 a.m. como le corresponde, pero no tardó mucho en enterarse que su horario había sido cambiado de nuevo, solo que esta vez estableciendo su entrada a las 7.15 a.m., reportó el diario británico Mirror.

¿Cuánto vale el perder un minuto en la vida?

“Estoy perdiendo 15 minutos al día, cinco días a la semana, de mi jornada laboral porque mi jefe me los está arrebatando. Cuando me entrenaron para este trabajo, nos dijeron que registremos nuestra entrada de 10 a 15 minutos antes para que podamos tener operativo todo el software que usamos en la jornada. Así que llegaba a las 6:45 a.m. todos los días para ingresar y abrir todos mis programas”, precisó en su publicación de Reddit recogida por el citado medio del Reino Unido.

“Hace unas semanas estaba revisando mi hoja de tiempo –que es un método para registrar la cantidad de tiempo que un trabajador dedica a cada trabajo– y me percaté que mi reloj estaba siendo ajustado a diario a las 7:00 de la mañana. A la fecha, he estado perdiendo una hora de trabajo cada semana durante meses y eso es dinero tirado por el drenaje”, agregó al exponer su caso, que no tardó mucho en recibir el respaldo de los internautas.

Entre los comentarios a favor que recabó fue que el jefe de la autora de la publicación “no tenía derecho” de manipular los relojes y poniendo como ejemplo que 1 hora con 25 minutos a la semana son 65 horas al año, que es como una semana y media de paga que uno deja de recibir; mientras que otro remarcó que el perder una semana de honorarios sería “perjudicial” para sus finanzas y que probablemente alguien en esa empresas se haya beneficiado por esta mala práctica.