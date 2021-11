El Día de Muertos es toda una tradición en México para recordar con una ofrenda a aquellos familiares que partieron a la eternidad y a quienes se les expresa mucho amor cada 2 de noviembre. Esta celebración no solo llena de entusiasmo a los propios lugareños, sino también a aquellos extranjeros que gustan de las costumbres del país azteca. Esta es la historia de una joven que vive en San Diego, California, quien armó un altar por primera vez para recordar a su abuelita Imelda del Carmen Cajina Urroz y contó con el apoyo y orientación de varios mexicanos. Su relato llegó a Twitter.

MÁS INFORMACIÓN | Retiró 670 mil euros y pidió contarlos a mano: hombre se vengó en un banco porque le obligaron a usar mascarilla

Con un hilo en la red social, la mujer uruguaya que tiene el usuario @ravenbIue contó la forma en la que puso su ofrenda por Día de Muertos a pesar de no ser mexicana. Ella reveló que lleva dos meses sufriendo la muerte de su familiar y que “se sintió muy lindo” al tener “el permiso” para llevar a cabo esta tradición.

“No soy mexicana ni de cerca pero sí llevo dos meses sufriendo (porque la verdad es que no hay otra palabra) la muerte de mi abuela y me sentía re mal al saber que en mi país no había una costumbre alrededor de la muerte, así que fui y leí y me informé y le hice una ofrenda a la tita y Dios”, escribió en Twitter.

La mujer reveló que aunque no es mexicana, llevaba dos meses sufriendo por la muerte de su abuelita y decidió poner una ofrenda. (Foto: @ravenbIue / Twitter)

Ofrenda con apoyo de orgullosos mexicanos

Para que su ofrenda tenga toda la tradición de Día de Muertos en México, pidió a personas oriundas del país que la orienten y así cuidar todo lo relacionado a la apropiación cultural.

“No tienen ni idea con la cantidad de gente mexicana con la que hablé al respecto para hacer esta ofrenda, gente de Twitter o no, porque estaba el tema de la apropiación cultural que yo temía mucho y no hubo NADIE que me negará hacer el altar y más bien todos me apoyaron. Se sintió muy lindo, sentir que en general tuve el ‘permiso para llevar a cabo una tradición mexicana’. Quise respetarla al máximo así que me informé bastante sobre cada elemento de la ofrenda y su significado porque realmente lo quise hacer bien y si bien no es la ofrenda más fiel a la tradición mexicana, estoy tratando de respetarla al 100″, relató la joven.

La mujer no dudó en agradecer a México por “tener una forma tan bella y significativa para recordar a los que ya no están. Y esta va para la tita, que dejó recuerdos, amores, tristezas y alegrías en mi vida. Me hacían falta las flores, acá en Nicaragua a la cempasúchil le dicen san diego. También ya está la comida”, aseguró.

De esta manera tuvo la “chance de gritar su nombre para quienes lo escuchen: Imelda del Carmen Cajina Urroz”. Además, la joven quedó impactada por la cantidad de comentarios que recibió y que permitió que su abuela sea recordada por tantas personas en Twitter.