Hace 66 años, en Inglaterra , Issy Carr dio a luz a un robusto varón al que llamó George. Ella estaba sumamente contenta porque su bebé se encontraba sano y demostraba ser bastante vivaz.

No obstante, esta felicidad no duró mucho. Una de las enfermeras del hospital le dijo a Carr que no debía verlo ni abrazarlo. Esa persona, no identificada hasta ahora, le impidió contactar al niño y la obligó a ponerlo en adopción.

Con el pasar de los días, Carr descubrió que todo fue orquestado por sus padres, ya que creían que nadie querría casarse luego con ella al ser una madre soltera. “Nunca los perdoné”, dijo la mujer, quien hoy tiene 86 años, a Mirror .

ADN

Semanas atrás, alguien le comentó sobre la posibilidad de enviar muestras de ADN para una búsqueda de ascendencia a una web especializada. Con ello, pensó, podía ubicar a George.

Emocionada, y a la vez dudosa, envió ese material a la plataforma Ancestry. Poco tiempo después, el sitio le respondió que encontró una coincidencia con una chica de Australia, llamada Kym Carthew.

Para sorpresa de Carr, Kym ingresó sus datos Ancestry para hallar a su papá, al que nunca había visto. Sí, las dos eran abuela y nieta.

REUNIDOS

Durante las primeras charlas que ambas tuvieron, Kym comentó que solo sabía que su progenitor respondía al nombre de Keith Garrahy. Con esa única pieza, las dos empezaron un trabajo detectivesco para ubicar al hombre.

Fue Kym quien dio con su paradero, yendo poco después a su casa. “Soy tu hija, y también encontré a tu madre”, le dijo la joven a su padre cuando lo vio en la puerta del domicilio.

El padre, y a la vez vástago, desaparecido debió procesar la información por algunos días. Luego de estos, los tres sostuvieron una reunión en Zoom. “Todos teníamos mucho en común y un sentido del humor similar. Keith es mi viva imagen y su hija es hermosa”, contó Issy con orgullo.

