Una joven en Argentina ha ganado cierta fama en redes sociales luego de que se viralizara una fotografía suya ayudando a una indefensa perrita atropellada minutos después de haberse casado. A esta chica no le importó estar con su vestido blanco ni detener su celebración con tal de salvarle la vida a la mascota malherida.

La historia se hizo viral gracias a una fotografía que se compartió en un grupo privado de Facebook, en el que manifestaban que la chica estaba en un vehículo celebrando su boda con algunos invitados hasta que vio que la perrita fue atropellada y el culpable se dio a la fuga, dejándola muy mal en la pista.

Sin importarle manchar su vestido con la sangre del animal, esta heroína trató de ayudar en la medida de lo posible y comenzó a buscar a los dueños, los cuales, felizmente, aparecieron en pocos minutos y llevaron al can a una clínica veterinaria, donde se pudo estabilizar.

La historia viral de una joven recién casada que ayudó a una perrita

El diario La Provincia de San Juan buscó a la dueña de la perrita para conocer más detalles al respecto de lo sucedido y de la persona que detuvo uno de los mejores momentos de su vida para convertirse en la salvadora de la jornada.

Florencia Nascimbene es el nombre de la dueña de la perrita Canela y, en primer lugar, reveló cómo esta traviesa mascota se escapó de su casa. “Habían estado los obreros trabajando, entrando y sacando cosas y evidentemente la perra se escapó en un descuido”, indicó.

Para suerte suya, la joven protagonista de esta historia detuvo su carro sin importarle que acababa de casar y decidió tenderle una mano a la perrita que había sido atropellada delante de sus ojos. “Cuando la encontré sangraba entera. Pensé que la habría agarrado un perro. Ahí vino la chica que acababa de casarse, toda de blanco, divina, impecable y me dijo: ‘venía en el auto, vi que la atropellaron, tiré el auto, esquivé la torta y me bajé corriendo porque me pueden hacer cualquier cosa menos tocarme un perro”, detalló.

Canela ahora se encuentra en su casa sin ningún inconveniente más pues solo se hizo un corte en la cabeza que deberá ser tratado de forma ambulatoria, pero le quedará el recuerdo del peligro de la calle y de que tuvo una heroína de traje blanco y zapatos altos.