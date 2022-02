“Viviendo mi segunda vida y vine a compartirla contigo. Gracias siempre”, esta es la descripción de la cuenta en TikTok de Luis Franco, un joven que cuenta con más de 36 mil seguidores y que no comparte los típicos videos trends, sino que muestra su experiencia personal para ayudar a otras personas a no caer si están enfrentando la enfermedad. Este es su emotivo relato tras superar un cáncer de pulmón en etapa 4 a los 28 años, luego de que los médicos confundieran sus síntomas con un posible caso de COVID-19.

En noviembre de 2020, estando solo en Argentina y con toda su familia en Venezuela, el protagonista de esta historia recibió el más duro de los diagnósticos tras pasar por diversos estudios: el cáncer había hecho metástasis al colon, hígado y riñones.

La lucha de Luis Franco contra el cáncer

“Llegué a perder unos 22 kilos (48 libras) en dos o tres semanas (...) Conocí la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y conocí una parte de mí que me hizo llorar mucho: la desesperanza”, contó en una reciente entrevista al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Desde que empezó sus quimioterapias, Luis documentó cada día en una libreta, pues no sabía si volvería a ver a su madre Neyda López y quería que ella y su familia supieran todo lo que había enfrentado. Luego ese sería el material para su cuenta de TikTok.

“Siempre tuve la certeza de que podía levantarme. Yo creo que el amor a mi mamá me hizo aferrarme a Dios y pedirle la oportunidad de volver a verla”, contó.

El reencuentro se dio hace un año y su madre experimentó uno de los momentos más emocionantes: “Cuando llegué y lo abracé dije: ‘gracias Dios porque no nos fallaste, porque ya estoy con mi hijo y todo va a estar bien”.

Vencer al cáncer y mostrarlo en TikTok

Mientras luchaba recibiendo quimioterapia para vencer al cáncer de pulmón en etapa 4, este joven descubrió que TikTok era una gran ventana para compartir su experiencia y motivar a otras personas que estaban poniendo todo de su parte para salir victoriosos.

“Yo necesito mostrar un poquito de cómo yo pude. Para mí es un milagro hablar porque antes no podía sostener una conversación (...) Me cansaba mucho, mis pulmones como que no tenían mucha fuerza, ahora lo puedo hacer. Estoy en terapia, ya estoy caminando mejor, me acompaña un bastón, pero ahí voy”, narró.

Desde su cuenta de TikTok @luisfranquiyo , donde tiene más de 36 mil seguidores, Luis Franco narra al detalle en diversos videos cómo fue su tratamiento y cómo fue recuperando su salud. De esta manera busca que su testimonio ayude a quienes atraviesan un diagnóstico similar.

“No te voy a decir que todo va a estar bien de la noche a la mañana porque el proceso es necesario. Justamente ahí está el aprendizaje. No eres lo que te pasa, pero sí te define cómo lo enfrentas. Espero que estés muy bien y que confíes en el proceso”, se le escucha decir.

Videos con testimonio de su lucha contra el cáncer en TikTok





Qué es el cáncer de pulmón y cuáles son sus síntomas

Es un cáncer que se inicia en los pulmones cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control. Suele empezar en los bronquios, pero también puede darse en los bronquiolos o los alvéolos. Esta enfermedad presenta síntomas cuando ya está en etapa avanzada, pero en algunos casos sí se evidencian algunos como tos que no desaparece o empeora, tos con sangre, dolor en el pecho, ronquera, pérdida del apetito, pérdida de peso, dificultad para respirar, cansancio o debilidad, entre otros.

“La detección temprana salva vidas. Mientras más temprano se diagnostica más aumenta la sobrevivencia”, dijo la doctora Lilian Santos, principal oficial ejecutiva de la American Cancer Society , a ‘Hoy Día’.