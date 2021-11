Durante los dos últimos años, casi toda la atención sanitaria se ha centrado en la pandemia de COVID-19 mientras que las demás enfermedades fueron ciertamente desplazadas, pero sus respectivos pacientes siguieron en su batalla diaria, tal y como le tocó vivir a una española de nombre Elena Naveiras, quien tiene una historia ejemplar con un final feliz que alcanzó con la ayuda de su esposo.

La vida de Elena y Vizo cambió radicalmente en junio del año pasado cuando, tras varios síntomas como sangrado de encías y hematomas en el cuerpo, ella fue sola a un hospital para tratarse y, lamentablemente, se le diagnosticó con leucemia, una enfermedad terrible que suele vencer a muchos y que no tuvo el valor para contárselo a sus seres queridos de forma directa.

“No llamé a nadie, no supe cómo decírselo a mis padres. Les mandé mensajes por WhatsApp a mis hermanas y a mi esposo”, contó Elena para el portal digital de La voz de Galicia, el cual ha armado una sensible crónica de todo lo que le tocó vivir a esta joven pareja.

Con 33 años de edad y toda una vida por delante, prometió a toda su familia que lucharían por recuperar su salud y todos entendieron el mensaje pues nadie la dejó sola y se unieron a la lucha, en especial Vizo, quien jugó un papel fundamental en esta historia.

El inicio de las quimioterapias

El inicio de esta larga batalla comenzó con una quimioterapia, en la que ella tuvo que estar internada por 45 días, en los que Vizo nunca se separó de ella y le demostró que, efectivamente, era el amor de su vida y que no se equivocó al casarse con él y elegirlo como compañero para toda la vida.

“El primer aspirado me lo hicieron para saber qué tipo de leucemia era, y luego, al tener ya unos valores medio normales de las células sanguíneas, me hicieron otro para ver si quedaba enfermedad. La primera prueba me dio bien, salió que la médula estaba limpia, que no había rastro, ni un poquito, de la enfermedad. Ese fue el 1-0 contra la leucemia”, dijo ella.

Elena contó que, al salir del hospital, su sensación fue la mejor del mundo pues extrañaba sentir el aire en su cara. El encierro obligatorio había hecho que valore más lo que, para muchos, son detalles insignificantes.

Además, le dio una mención importante a sus familiares, quienes no podían entrar al hospital a causa de las medidas contra el coronavirus, peor que todos los días llegaban hasta las afueras para contemplarse solo por las ventanas.

En febrero de 2021 terminaron con la segunda quimioterapia con toda la actitud positiva y con la llegada de la noticia que, por meses, estaban esperando escuchar: no había rastro alguno del cáncer.

La vida de Elena y Vizo tras superar la leucemia

Haber pasado por una terrible experiencia como batallar contra el cáncer ha hecho que esta pareja fortalezca aún más sus lazos y ahora son conscientes de que tienen más tiempo para disfrutar y valorar mucho más cada momento en el que están juntos. “Esto nos unió más. Ya estábamos unidos, pero lo estamos más. Ganarle a la leucemia nos hizo invencibles. Esta enfermedad nos hizo darnos cuenta de que juntos podemos con lo que nos echen”, añadió ella.

Sus planes, por el momento, se centran en gozar juntos. “Ahora mismo, queremos vivir el momento y viajar cuando podamos”, finalizó.