Elizabeth Marie Chevalier, una modelo estadounidense de Playboy, asegura que es tan sensual que no puede tener citas como cualquier persona común y corriente. Esta joven de 27 años señala que sus pretendientes tienen tanto miedo de invitarla a salir debido a que se sienten intimidados por su sensualidad.

“Salir en citas es difícil, los hombres me tienen miedo porque soy muy bella”, dijo Chevalier en una entrevista con Jam Press reproducida por el diario New York Post, al tiempo que afirma que las cosas que más espantan a los del sexo opuesto es su estatura (1.77 m), su curvilínea figura y su personalidad “muy intensa”.

La “bomba sexy”, que también apareció en revistas como FHM y Maxim, encuentra esta situación particularmente desafortunada ya que, según asevera, ella es “muy dulce y amorosa”, pero eso es algo de lo que solo se percatarían “si se toman el tiempo” de conocerla y no quedarse con la imagen que proyecta en redes sociales.

“He estado en citas con chicos que no me pueden ni hablar”, precisó la espigada modelo, que suele publicar fotos en bikini a sus más de 2.9 millones de seguidores en Instagram. “Los que me escriben por lo general son hombres presumidos y obsesionados consigo mismos; que claramente quieren conquistar a todas las chicas bonitas que puedan”, dijo.

Problemas con personas de su mismo sexo

Si bien señala que no tendría problemas en salir con un fanático, la influencer dice que cada pretendiente que ha conocido por Instagram la trata como si fuera “una mercancía”. Asimismo, aclara que no solo los hombres superficiales la juzgan por su apariencia, sino que las mujeres “celosas” a menudo asumen que les va a “robar a sus novios”.

“Recuerdo una vez en una fiesta de Halloween a la que había ido disfrazada y puse mi tocado en una silla. De pronto, un tipo se me acercó y me dijo que había estados entado ahí y que su novia lo vio hablándome y se volvió loca. Ella comenzó a gritarme a la cara y no soy alguien confrontativa, así que solo atiné a irme”, dijo Chevalier.

A pesar de insistir en que nunca le robaría la pareja a nadie, este miedo le ha dificultado a Elizabeth Marie Chevalier hacer amistades con las personas de su mismo sexo. “Afortunadamente, tengo un grupo muy sólido de amigas que me conocen desde hace años con las que puedo contar”, dijo la glamorosa modelo a Jam Press.

Elizabeth Marie Chevalier y su “hombre ideal”

Consultada sobre lo que constituiría un hombre ideal para ella, Elizabeth Marie Chevalier indics que prefiere a alguien “fuerte, pero silente” que sea alto, de tez morena, bien parecido y de ojos verdes. Otro atributo que encuentra atractivo es una potencial pareja es que sea asertivo, atrevido y sepa qué es lo que quiere en la vida.

Mientras se encuentra a la espera de un pretendiente que cumpla sus requisitos, la modelo saca provecho de su sensualidad y en 2020 abrió su cuenta de OnlyFans, recaudando cerca de 20,000 dólares en solo dos semanas antes de abandonar la plataforma; sin embargo, Jam Press reporta que este año volvió a abrirla para el deleite de todos sus seguidores.