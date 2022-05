No son pocas las personas que abandonan sus países y emigran a otros buscando nuevas oportunidades para progresar. Este es el caso, por ejemplo, de Satya Ordoñez, una joven de Córdoba, Argentina, que en 2019 viajó a Dinamarca para probar suerte en tierras europeas, sin imaginar que iba a terminar quedándose allá. “Es difícil pensar en volver”, dijo.

“Quería saber cómo era vivir en uno de los 5 países más felices del mundo. Además, me cansé de los episodios de inseguridad en Córdoba: me robaron 5 veces y, en dos ocasiones, me apuntaron con una pistola en la cabeza. Eso me provocó un cuadro ansiedad y ataques de pánico”, explicó la chica en conversación con el medio Infobae.

Según contó, con la indemnización que le pagó su anterior empleo tras despedirla se compró un boleto al país nórdico. Fue así como llegó a Europa, sin saber danés ni tampoco inglés.

Al estar en Dinamarca, consiguió una visa de trabajo, que tiene un año de duración, y obtuvo su primer trabajo con el que ganaba dos mil euros al mes.

“Cuando llegué, mi inglés era muy básico, así que me puse a buscar un trabajo donde no necesitara hablar mucho. Al mes, estaba trabajando en una empresa de limpieza de casas particulares”, señaló. “En Dinamarca la seguridad es altísima, así que las familias te contratan y te dan las llaves de sus casas para que entres a limpiar sola por 2 o 3 horas”.

“Por mes, pude ahorrar mil euros trabajando como empleada doméstica. Algunos meses, conseguí ahorrar más. Así que, ganaba dos mil euros, vivía bien con mil y ahorraba otros mil por mes”, agregó.

Ahorra mil euros al mes trabajando como niñera

Antes de que la visa se le venciera, Satya se enteró de la existencia del “pograma Au Pair”, para jóvenes de entre 18 y 30 años. Este programa busca a personas que quieran trabajar como niñeras. En poco tiempo contactó a una familia local y comenzó a trabajar asegurándose estadía por dos años más.

“Trabajo 4 horas por día, tengo dos francos por semana y no tengo gastos de alquiler ni comida. Me dan un salario de 5 mil coronas, que equivalen a unos 800 dólares. Ahora cobro casi lo mismo que antes, pero vivo en una zona privilegiada, prácticamente al lado del Palacio de la Reina Margarita. El programa Au Pair lo tienen las familias ricas y la mía es muy rica. El visado incluye dos años de danés y también lo pagan ellos, así que ahora estoy por arrancar a estudiar”, detalló.

Y agregó: “Quiero poner el foco en este visado y lo comparto en mi cuenta de Instagram @saaendinamarca para que se conozca, porque es una visa a la que puede aplicar cualquier persona entre 18 y 30 años. Si estás en la Argentina, las familias que te contratan te pagan el pasaje y el visado. Solo se necesita la voluntad de venir”.

Finalmente, habló sobre la calidad de los servicios públicos en Dinamarca: “Todos los servicios son públicos y de primera calidad, incluso la salud y la educación. Los hospitales y las escuelas son una maravilla. Casi no hay universidades o escuelas privadas. Es un estado de bienestar, donde todo funciona muy bien. Es verdad que es uno de los países con los impuestos más altos porque, del salario que te pagan, el 36% son impuestos. Pero la gente los paga feliz, porque todo funciona perfecto”.

“La estabilidad económica te permite planificar tus gastos y mantener el valor de tu sueldo sin sorpresas. Puedes irte de vacaciones y comprarte unas zapatillas de marca sin pensar que es un lujo, porque acá eso es lo normal”, concluyó.

Requisitos para viajar a Dinamarca desde Perú

Los ciudadanos peruanos que tengan la intención de visitar Dinamarca por turismo no precisan de un visado. Esta situación verá su fin a partir de finales de 2022, cuando la autorización ETIAS se convierta en un requisito obligatorio para viajar a Dinamarca desde Perú, señala el portal www.visaeuropa.com.

Si desea viajar a Dinamarca el documento principal que debe tener es un pasaporte peruano con una validez mínima de tres meses desde la fecha prevista de salida. Los ciudadanos peruanos no necesitan la visa Schengen para permanecer en Dinamarca hasta 90 días por cada seis meses con estatus de turista. No obstante al llegar a la aduana danesa un turista peruano tendrá que presentar los siguientes documentos:

Pasaporte vigente

Boleto de avión, ida y vuelta

Reserva de hotel o constancia de alojamiento

Comprobante de ingresos financieros, por ejemplo, cheques de viajero, tarjeta bancaria internacional, dinero en efectivo

Seguro médico internacional vigente durante toda la estancia prevista