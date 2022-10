Las goleadas en el fútbol duelen, sobre todo si los protagonistas son niños. En España, un equipo vapuleó por 34-0 a su rival en un partido de prebenjamines y, a las pocas horas, terminó pidiendo disculpas en las redes sociales. Conoce los detalles de la historia en la siguiente nota.

El fin de semana, el Club Deportivo Carbonero el Mayor B recibió a Gimnástica Segoviana en un partido de fútbol salsa de la liga provincial de prebenjamines, que reúne a niños de entre 6 a 8 años, según indica ABC España.

Pese a jugar en casa, el dominio fue amplio de Gimnástica Segoviana, club con “una amplia cantera y equipos en categorías inferiores”, según refiere el sitio en mención. En el primer tiempo, el marcador era de 0-21 a favor del equipo gimnástico y el resultado final terminó con un contundente 0-34.

“Este resultado no nos gusta”

El apabullante resultado llevó al club ganador a una reflexión y, a los pocos días, ofreció disculpas por medio de sus redes sociales.

😥Este resultado NO nos gusta. Pedimos perdón al CD Carbonero por un marcador innecesariamente abultado que choca con la idea de lo que tiene que ser el deporte base. Trabajaremos para que no suceda más.

🎟️ Hemos invitado a los niños del Carbonero al partido ante el Alcorcón B pic.twitter.com/O3VK50NmXJ — Gimnástica Segoviana CF (@lagimnastica) October 17, 2022

“Este resultado NO nos gusta. Pedimos perdón al CD Carbonero por un marcador innecesariamente abultado que choca con la idea de lo que tiene que ser el deporte base. Trabajaremos para que no suceda más”, fue el mensaje

Para disculparse con el equipo rival, la Gimnástica Segovia extendió una invitación a los niños y, de esta manera, puedan estar presentes en el próximo partido que disputarán de local, en el Municipal de La Albuera, ante el Alcorcón B

La Gimnástica Segovia es un reconocido equipo que trabaja de forma adecuada en las categorías inferiores y que incluso su primer cuadro milita en la Segunda B.

Debate en las redes sociales por marcador

El tuit, publicado por la cuenta de Gimnástica Segovia el último lunes, se hizo viral y acumuló más de 5 mil ‘me gusta’. Varios usuarios estuvieron en desacuerdo por la decisión tomada por el equipo segoviano.

“Con todo mi respeto hacia los niños, si no sirven para jugar a fútbol, que se dediquen a otra cosa. Faltarles el respeto sería ponerse a dar pases de un lado a otro por no querer marcar más goles. Vaya generación de cristal”, “Bien las excusas, pero mal al difundir el marcador. ¿El entrenador en qué pensaba al permitir tal desmán? Quiero pensar que es un chaval”, “¿Y qué propones? ¿Que se pasen el balón y no intenten meter más goles? Eso sería peor, sentimiento de vacile... No es agradable que te metan tantos goles, pero que te “vacilen” pasándose el balón sin intentar meter gol...”, fueron algunos de los comentarios.

Síguenos en nuestras redes sociales: