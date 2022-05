Medios argentinos dieron a conocer la increíble historia de Julio César Adad, un hombre de Rosario que, pese a trabajar como médico cirujano, se da el tiempo todos los fines de semana de laborar como vendedor ambulante. “Soy feliz ahí”, dijo el ciudadano, que todos los sábados, domingos y feriados vende garrapiñadas, peras y manzanas acarameladas en la calle.

Según el medio local Todo Noticias, Julio trabaja como vendedor ambulante desde 2009 en compañía de Débora, su esposa. De niño, solía acompañar a sus padres cuando salían en su puesto de golosinas, por lo que continuar con el negocio familiar se convirtió en una tradición.

“Me crié al lado de un carrito y lo sigo haciendo. Ha venido gente que atiendo con gorrito y barbijo, pero me ve cara conocida, entonces le pregunto ¿cómo anda la cadera? Y no pueden creer que sea yo”, declaró el hombre, que también es profesor de primer año en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Habían fechas en que el cirujano traumatólogo no podía llevar a cabo su labor por hacer residencia médica. Según cuenta, por aquellos días sentía que le “faltaba algo”.

“El carrito es mi vida. No puedo no ir un domingo. Lo tengo internalizado, mi mujer lo entendió y me banca. Es una cuestión mía de no perder la identidad”, explicó.

“Cuando estoy ahí soy feliz, aunque también cuando estoy en un quirófano. Ni pienso en lo que me están pagando. Mucha gente se sorprende de cómo un cirujano está vendiendo pochoclo, y la realidad es que con lo que se gana hoy como médico no alcanza”, agregó.

¿Estudiar Medicina? Cómo saber si es la carrera indicada para mí

Las carreras relacionadas al campo de la salud son especialidades de gran responsabilidad. Los aspirantes a este tipo de profesión deben evaluar su decisión, haciendo un auto análisis sobre sus capacidades, habilidades y aptitudes. De esta forma, podrán reafirmar su vocación o reconsiderar una opción más acorde a su perfil, señala el medio orientacion.universia.net.co.

Para aquellos que desean dedicarse a la salud humana, existen diferentes especialidades disponibles. Además de la carrera de Medicina, existen otras relacionadas, como Enfermería, Terapia Física, Nutrición, Farmacia, Bacteriología, Instrumentación Quirúrgica, entre otras.

Para todas estas especialidades se requiere de un perfil especial, debido a que su etapa académica y profesional requiere de un gran esfuerzo y alto sentido de la responsabilidad.

Para ello, compartiremos algunas preguntas que responden al perfil que demanda un profesional dedicado al campo de la salud.

Este no es un test vocacional, es solo una ayuda para entender mejor nuestros intereses y preferencias, y tomar la mejor decisión en base a ello.

Tómese un tiempo para responder lo siguiente:

¿Tiene interés por la ciencia en sus diferentes campos?

¿Tiene capacidad para relacionarse con todo tipo de personas?

¿Se consideras una persona paciente?

¿Le gusta trabajar en equipo?

¿Tiene vocación de servicio?

¿Se considera una persona perseverante en todo ámbito de la vida?

¿Considera que tiene inteligencia emocional, es decir, capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás?

Si respondió de manera afirmativa a estas preguntas, entonces es posible que esté ante la carrera indicada para usted, sin embargo, debe continuar su evaluación, llevando un test vocacional e investigando todo lo posible sobre las carreras de la salud.