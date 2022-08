Os juro que llevo toda la mañana meado de risa. Estoy de baja y de repente me llega un SMS diciendo que se ha tramitado mi baja a día 31/7/2022. Y me quedo pensando y digo, si mi baja es desde el 26 que me operaron. Y resulta que no es mi baja médica, es mi baja laboral. 🤣