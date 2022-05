Los doctores suelen recomendar a las personas realizarse chequeos preventivos contra el cáncer, aunque no todos lo toman en cuenta. En Brasil, una estudiante se enteró que padecía de esa enfermedad durante una clase de Medicina, cuando su profesor hizo un ejercicio. La historia se hizo viral en las redes sociales y aquí te la contamos.

Gabriella Barboza es una estudiante de Medicina que, a pesar de su juventud, tuvo una lucha contra el cáncer. Fue durante una clase, en la que su profesor Daniel Lichtenthaler enseñaba a sus alumnos a realizar exámenes físicos en la cabeza y en el cuello, que empezó preocuparse por su salud.

El docente había advertido algo extraño en la tiroides de Gabriella, tras realizar la demostración en el salón de clases. “Creo que él tenía miedo de hablar en ese momento, pero noté que algo no le parecía normal”, declaró la joven a BBC News. “Le pregunté si había notado algo diferente mientras me palpaba el cuello, y me dijo: ‘Hay algo ahí, échale un vistazo’”, agregó.

Poco después, en octubre del 2020, acudió a un centro médico para realizarse exámenes médicos y allí los doctores le diagnosticaron cáncer de tiroides.

“Si no hubiera ido ese día a clase, tal vez no habrían descubierto la enfermedad tan pronto. Mi diagnóstico habría tardado mucho más y podría haber sido más grave”, contó la estudiante, que ahora tiene 22 años.

Médicos confiaban en su recuperación

En declaraciones a BBC News, el profesor Daniel Lichtenthaler, especialista en geriatría y medicina interna, reveló que la tiroides de la joven tenía un aumento significativo y asimétrico.

“La primera alumna que se usó como ejemplo tenía la tiroides pequeña, lo cual es normal. Así que rápidamente miré el cuello de otras alumnas y me llamó la atención el de Gabriella”, refirió el galeno.

Luego de ser diagnosticada con carcinoma papilar de tiroides, la estudiante reveló que “se derrumbó”, sin embargo, los médicos confiaban en la recuperación de la joven, “ya que se trata de un cáncer con una tasa de recuperación muy alta”, según el sitio web en mención.

“Vencí al cáncer”

Gabriella se trató en un hospital de Sao Paulo y el procedimiento se realizó desde noviembre del 2020 hasta enero del 2021. Los resultados fueron más que alentadores y en febrero del año pasado fue dada de alta.

“¡Y vencí al cáncer! Después de meses de lucha, quiero dejar constancia de este momento extraordinario de mi vida, que me hizo mejor persona y me hizo ver el mundo de otra manera”, escribió en su cuenta de Instagram “Renací. Y ahora comienza un nuevo ciclo”, finalizó.

La publicación obtuvo cientos de “Me Gusta” y los usuarios de las redes sociales de diferentes países felicitaron a la estudiante por esta nueva etapa.

Gabriella debe se somete a evaluaciones semestrales para que los médicos hagan un seguimiento de su salud. Por fortuna, no hay ningún rastro de la enfermedad.

¿Qué es el cáncer de tiroides?

El cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que se origina en la glándula tiroides, principalmente cuando las células comienzan a crecer sin control, según cáncer.org. “La glándula tiroides produce hormonas que ayudan a regular su metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal”, refiere el sitio.