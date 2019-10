La inocente pregunta de uno de sus estudiantes sobre la comida provocó las lágrimas de una maestra en Estados Unidos, que a su vez la animó a inspirar a toda la comunidad escolar para crear una despensa para todo el alumnado.

Brooke Goins, que trabaja en la Escuela Primaria de Jacksboro, en Tennessee, compartió a través de su cuenta de Facebook el pasado 2 de octubre una conmovedora conversación con un niño cuya familia afronta problemas económicos.

“Hoy lloré en el trabajo. No porque lo odie, o porque sea muy difícil (porque realmente lo es). Hoy lloré por un niño, uno que inocentemente habló sobre la comida y la falta de ella. Él preguntó si la señora que le ponía alimentos en su mochila iba a venir”, escribió en Facebook.

Después de admitir que la pregunta la tomó “con la guardia baja”, Brooke explicó que ella sabía que ocasionalmente una consejera estudiantil solía meter comida en las mochilas de los estudiantes, informó el diario británico Daily Mail.

“Le dije que no estaba segura si iba a hacerlo esta semana ya que estaba por terminar”, continuó la docente en su publicación de Facebook. “Él me señaló que la comida se había acabado en su casa y necesitaba más”, agregó.

La profesora le preguntó al menor qué era lo que exactamente le gustaba comer, mencionando alimentos como macarrones con queso y SpaghettiOs, una conocida marca de pasta enlatada, que eran algunos de los productos que la consejera estudiantil solía entregar.

Ese fue el momento en el que el niño le explicó a la maestra que su familia nunca había comido SpaghettiOs. “Me miró y me dijo ‘Esas pequeñas o’s (mientras hacía un pequeño círculo con su mano), no las comemos, pero cuando sí, me llena el estómago y me ayuda a dormir’”, agregó.

La sincera confesión del pequeño hizo que Brooke llorara frente a todos sus estudiantes, en mayor parte porque ella no quería que ninguno de ellos padezca hambre. “Me quebré. Lloré frente a 20 personitas. Ningún niño debería sentir hambre, jamás”, continuó.

Casi de inmediato, Brooke envió un mensaje a un grupo de maestros de su escuela para ver qué podían hacer para proveerle comida al estudiante. En un esfuerzo conjunto, juntaron el dinero suficiente para comprar algunas cosas para que el niño se las llevara a casa.

“Pusimos de nuestro propio dinero y nos aseguramos que este adorable pequeño comiera su platillo favorito”, escribió la profesora en Facebook, compartiendo una fotografía del carrito de supermercado con toda la comida que compraron para él.

Su propósito al compartir este momento en Facebook no fue para para que la gente elogie a los maestros por haber ayudado al estudiante. En vez de eso, Brooke quería que entiendan cuánto les importa a los maestros sus alumnos.

“No escribí esto para que nos elogiaran, ninguno de nosotros lo hizo por eso. Quería que la gente supiera que los maestros somos humanos, que amamos a sus hijos y queremos lo mejor para ellos”, añadió.

“En ocasiones nos frustramos y nos sentimos abrumados, pero hoy hicimos lo mejor que pudimos por un niño. ¿Se verá reflejado en su reporte escolar? ¡Nop! ¿Nos importa? ¡Tampoco!”, precisó.

Para sorpresa de Brooke, su publicación en Facebook se volvió viral casi de inmediato con comentarios de personas de varias partes del mundo en el que la felicitaban por su iniciativa de asegurarse de que todos sus estudiantes estén bien alimentados.

Fue tal la magnitud del gesto de la maestra en redes sociales que la Escuela Primaria de Jacksboro abrió una despensa para que sus estudiantes puedan volver a casa con algo para comer. Brooke pidió a los residentes de su comunidad que donen lo que puedan.

“¡Trabajo en una escuela asombrosa con gente maravillosa que realmente ama lo que hace! Muchas gracias a todos por ofrecer de todo y para todos. Ustedes son geniales”, finalizó la profesora en su publicación viral de Facebook.