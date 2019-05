Un padre de familia “denuncia” que se metieron a su casa y la limpiaron en vez de robarla

▶ El aterrador momento en el que casi pierde la vida esquiando sobre el agua descalzo

Joyeros saqueados, cajones vacíos y objetos de valor perdidos. Esta es la escena con la que uno se toparía al ver que acaba de ser víctima de un robo en su vivienda pero un padre de familia en Estados Unidos se encontró con una escena completamente diferente, al punto que su historia se volvió viral casi de inmediato tras compartirla en Facebook.

Nate Roman, quien vive en la ciudad de Boston, en Massachusetts, compartió en su cuenta de Facebook el increíble momento que vivió el pasado 15 de mayo cuando al llegar a su casa junto a su pequeño hijo se percató que algo raro había ocurrido, debido al fuerte olor de productos de limpieza que lo recibió ni bien abrió la puerta.

Si bien no se llevaron nada, todo lucía limpio y ordenado tras una rápida inspección del inmueble. Estaba seguro que no se trataba de la obra de un ladrón ni menos de una broma pesada de sus amigos ya que ellos no se tomarían la molestia de dejar tan impecables sus baños y habitaciones.

Sus vecinos tampoco reportaron actividades sospechosas en su residencia y la única conclusión a la que llegó fue que un servicio de limpieza profesional había ingresado por error. ¿Y qué lo hizo pensar eso? Pues que en su baño le habían dejado de recuerdo unas rosas de papel higiénico.

Lo más extraño fue que la o las personas que ingresaron a su hogar aparentemente por la puerta trasera que olvidó cerrar no limpiaron la cocina –algo que Nate lamenta ya que hubiera sido de mucha ayuda– y que se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado al ver a su serpiente mascota.

Para la policía local, el caso se trataría de un allanamiento de morada pero que sería tratado como un delito menor ya que al parecer no hubo intento de llevarse nada del mencionado domicilio; sin embargo, el hijo de 5 años de Nate Roman espera que los “limpiadores” regresen pronto y le ayuden a dejar impecable su habitación.