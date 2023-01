El conocido ‘Busca personas’, David Nostas Antezana, falleció el último 11 de enero, según informó en Twitter, el periodista Marco Bazalar. Nostas se hizo famoso por resolver innumerables casos de desaparición y reunir a familias que buscaban a un ser querido por años.

El ‘Busca personas’ también contó su historia y cómo comenzó su primera búsqueda: “Un buen día un muchacho que trabajaba conmigo, me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños, acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar, eso bastó para que me enamore perdidamente de esta labor”, contó en su web.

Nostas colaboró durante muchos años con diversos medios de comunicación. Participó de innumerables programas de televisión peruanos e internacionales, siempre reuniendo familias. Hoy en Mag recordamos cinco de los casos del ‘Busca personas’ que se hicieron viral en las redes sociales.

1. Vino de Suiza al Perú en búsqueda de su madre

Nicole Gartman es una joven peruana que fue adoptada por una familia suiza cuando era una bebé. Tenía apenas tres meses de nacida cuando esto sucedió y, aunque pasó un buen tiempo desde entonces, el deseo de conocer a la persona que la trajo a este mundo jamás desapareció.

Nicole llegó al Perú con dos únicas pistas: una foto de su progenitora y su nombre, María Magdalena Quispe Farfán. Con estos datos, la joven contactó a David Nostas y el dominical Panorama sin imaginar que terminaría encontrando a su madre gracias a la ayuda del ‘Busca personas latino’.

2. Mellizas adoptadas por alemanes conocieron a su madre

Veintidós años después de ser dadas en adopción, las mellizas peruanas Eva y Johanna viajaron desde Alemania para conocer por primera vez a su madre biológica, en lo que fue un emotivo reencuentro. Las hermanas fueron entregadas a una familia alemana cuando apenas tenían dos meses de nacidas.

Tuvieron que pasar varios años para que Martina Aguilar Condori supiera que tenía hermanos que habían sido adoptados por otras familias. Su madre, Eusebia Condori, tomó esta difícil decisión ya que no tenía los recursos para mantener a sus hijas. Este fue otro caso resuelto gracias a David Nostas.

3. Adoptada por franceses viene al Perú buscando a su madre

Gabriela Salgault es una peruana que fue dada en adopción a una pareja francesa cuando tenía tres meses de nacida. Durante dos meses, ella, junto a la secretaria de adopciones del Perú, iniciaron la búsqueda de su mamá, pero nunca encontraron su paradero. Fue allí donde contactó a David Nostas.

Gabriela tan solo contaba con una fotografía de su mamá en donde ella tenía apenas días de nacida, la cual fue retratada por sus padres adoptivos. El ‘Busca personas’ publicó en un diario que Gabriela buscaba a su madre biológica y gracias a ello pudo dar con el paradero de Francisca Bermeo Córdova.

4. Peruana adoptada por ingleses busca a su madre en Arequipa

Milagros Karen Forester O´Grady nació en Arequipa, Perú, y fue adoptada por una pareja de ingleses cuando tenía cinco meses de nacida. Ella llegó a la ‘Ciudad Blanca’ y con la ayuda de David Nostas, el ‘Busca personas’ pudo conocer a su hermano y saber por fin más sobre sus orígenes peruanos.

Según el dominical Día D, Milagros Karen pudo saber cómo se llamaba su mamá y que, desafortunadamente, había fallecido. También pudo enterarse que tiene tres hermanos. Finalmente y fuera de cámaras ella pudo conocer a su hermano José Luis. Milagros pudo cerrar su historia de vida.

5. Yaninna Lausmann, la niña peruana adoptada por alemanes

Yaninna Lausmann llegó al Perú desde Alemania con un solo objetivo: conocer a su familia y saber más sobre sus orígenes. Ella fue dada en adopción a los seis días de nacida a una pareja de alemanes. Ella buscó la ayuda de David Nostas, el ‘Busca personas’, para dar con la ubicación de su madre.

Síguenos en nuestras redes sociales: