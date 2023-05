Strawberry, también conocida como la perra “unicornio”, fue adoptada por una familia amorosa después de que la pitbull de dos años se mudara de un refugio a otro y casi fuera sacrificada debido a un golpe en la cabeza que sufrió. Su singular historia se ha hecho viral en Estados Unidos.

“Su piel era de color rosa brillante por la infección, estaba cubierta de sarna y tenía 2 bultos grandes en la cabeza”, dijo en una publicación de Instagram en abril de 2022 la Fundación La Belle, una organización de rescate de animales con sede en Los Ángeles que rescató a Strawberry de la eutanasia.

Kristen Kuhlman, una madre en South Pasadena, California, le dijo a Today que sabía que necesitaba adoptar a Strawberry después de ver actualizaciones sobre ella en línea.

“Seguía viendo aparecer su foto en la página de Instagram de la fundación y todavía estaba disponible... Tenía unos ojos tan amables y, ya sabes, nunca antes había visto un perro como ella”, dijo Kuhlman. “Ella es única y reconocible y una en un millón, única en su clase”.

“Siempre he bromeado diciendo que me gustan los perros a los que les falta un ojo o que solo tienen tres patas. Ese es el tipo de perros que me gusta adoptar. Así que algo sobre Strawberry me pareció que encajaría bien para nuestra familia”, continuó Kuhlman.

Strawberry es conocido como "el perro unicornio". (Foto: Kristen Kuhlman)

Le costó adaptarse a su nuevo hogar

Kuhlman tiene esposo y es madre de mellizos. Cuando trajo a Strawberry a casa en septiembre de 2022, dijo que a la perra le costó mucho adaptarse a su nuevo entorno. “Strawberry ha pasado por muchas cosas en su vida”, dijo.

Al principio, Strawberry estaba nerviosa y “no sabía lo que estaba pasando” porque se había movido mucho. Kuhlman dijo que también notó que Rosita Fresita “lloraba” por la noche.

“Todos pensamos, ‘Oh no, en qué nos hemos metido’”, dijo. “Pero, vaya, ella salió de su caparazón en un par de semanas y se convirtió en la perra más cariñosa. Mi familia la ama”.

Kuhlman contó que a sus hijos les encanta jugar con Strawberry y que a ella le encanta un buen juego de búsqueda, y a su esposo le gusta tomar siestas y acurrucarse con ella en el sofá. “Ella encaja perfectamente en nuestra familia”, dijo. “Ha sido genial”.

En cuanto a por qué decidieron mantener el nombre de Strawberry en lugar de cambiarlo: Kuhlman dijo que pensó que el apodo encajaba con la personalidad de Strawberry porque es una “chica realmente dulce”.